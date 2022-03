Littérature française

Concours externe de l’Agrégation du second degré

Section Lettres modernes

Programme de la session 2023

- Eustache Deschamps, Anthologie, édition, traduction et présentation par Clotilde Dauphant, Paris, Le Livre de poche, « Lettres gothiques », n°32861, 2014. À l’exception de la pièce 52 (pages 160 à 261).

- Jean de Léry, Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil, texte établi, présenté et annoté par Frank Lestringant, précédé d’un entretien avec Claude Lévi-Strauss, Paris, Le Livre de poche, « Bibliothèque Classique », n°707, 1994.

- Tristan L’Hermite, La Mariane, La Mort de Sénèque, Osman, dans Tragédies, publié sous la direction de Roger Guichemerre avec la collaboration de Claude Abraham, Jean-Pierre Chauveau, Daniela Dalla Valle, Nicole Mallet et Jacques Morel, Paris, Honoré Champion, « Champion Classiques Littératures », n°10, 2009.

- Denis Diderot, La Religieuse, édition de Florence Lotterie, Paris, Flammarion, GF, n° 1394, 2009.

- Marceline Desbordes-Valmore, Les Pleurs, édition d’Esther Pinon, Paris, Flammarion, GF, n°1613, 2019.

- Marcel Proust, Le Temps retrouvé, édition de Pierre-Edmond Robert, préface de Pierre-Louis Rey et Brian G. Rogers, édition annotée par Jacques Robichez avec la collaboration de Brian G. Rogers, Paris, Gallimard, « Folio classique », n°2203, 1990. Le programme de l’épreuve écrite d’étude grammaticale d’un texte de langue française antérieur à 1500 et d’un texte de langue française postérieur à 1500 se limite aux passages suivants : - Eustache Deschamps, Anthologie, pièces 1-60 à l’exception de la pièce 52, p. 54-160 et p. 262-302. - Jean de Léry, Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil, chapitres XIII-XXII, p. 306-552. - Tristan L’Hermite, La Mort de Sénèque. - Denis Diderot, La Religieuse, en entier. - Marceline Desbordes-Valmore, Les Pleurs, p. 39-157 (I-XLII).



- Marcel Proust, Le Temps retrouvé, p. 161 (« La nouvelle maison de santé... ») - p. 353.

*

Littérature comparée

Première question : « Fictions animales »

- Apulée, L’Âne d’or (Les Métamorphoses), éd. et trad. Géraldine Puccini, Paris, Arléa, « Retour aux grands textes », 2008.

- Miguel de Cervantes, « Le Mariage trompeur, suivi du Colloque des chiens », dans Nouvelles exemplaires, trad. Jean Cassou, Paris, Gallimard, « Folio classique », n°1256, 1981.

- Franz Kafka, La Métamorphose et Un rapport pour une académie, dans Récits, romans, journaux, Paris, Librairie Générale Française, « La Pochothèque », 2000.

- João Guimarães Rosa, « Mon oncle le jaguar », dans Mon oncle le jaguar & autres histoires, trad. Mathieu Dosse, Paris, Chandeigne, 2016.

Deuxième question : « Théâtres de l’amour et de la mémoire »

- Kalidasa, Śakuntalā au signe de reconnaissance, dans Le Théâtre de Kālidāsa, traduit du sanskrit et du prâkrit, préfacé et annoté par Lyne Bansat-Boudon, Paris, Gallimard, « Connaissance de l’Orient », n°92, 1996.

- William Shakespeare, Le Songe d’une nuit d’été, traduit de l’anglais par Jean-Michel Déprats, édition de Gisèle Venet, édition bilingue, Paris, Gallimard, « Folio Théâtre », n°81, 2003.

- Luigi Pirandello, Comme tu me veux, traduit de l’italien par Stéphane Braunschweig, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2021.

*

Pour les Lettres classiques :

Auteurs grecs

-Pindare, Olympiques, I, II, III, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV, texte établi et traduit par Aimé Puech, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

-Euripide, Médée, in Tragédies, tome I, texte établi et traduit par Louis Méridier, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F .

-Platon, La République, livres II-III, in Œuvres complètes, tome VI, texte établi et traduit par Émile Chambry, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

-Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, livre XI (tome VI), texte établi et traduit par Jean Haillet, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

Auteurs latins

-Catulle, Poésies, texte établi et traduit par Georges Lafaye, édition révisée par Simone Viarre, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

-Cicéron, Philippiques I-II, in Discours, tome XIX, texte établi et traduit par André Boulanger et Pierre Wuilleumier, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

-Tite-Live, Histoire romaine, tome V, livre V, texte établi par Jean Bayet et traduit par Gaston Baillet, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

-Claudien, La Guerre contre les Gètes et Panégyrique pour le sixième consulat d’Honorius, in Œuvres, tome III : Poèmes politiques, texte établi et traduit par Jean-Louis Charlet, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.