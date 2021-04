Programme publié sur le site du Ministère de l'Éducation nationale le 12 avril 2021 et modifié le 13 avril 2021 (pour les lettres classiques)

Agrégation externe de lettres modernes

Littérature française

- La Mort du roi Arthur, édition, traduction et présentation de David F. Hult, Le Livre de Poche, « Lettres gothiques », n° 31388, 2004.

- Joachim Du Bellay, Les Regrets, Le Songe, Les Antiquités de Rome, édition de François Roudaut, Le Livre de Poche, « Les Classiques de Poche », n° 16107, 2002.

- Charles Perrault, Contes, édition de Catherine Magnien, Le Livre de Poche, « Les Classiques de Poche », n° 21026, 2006 (uniquement les contes en prose, p. 171-308) ; Madame d’Aulnoy, Contes de fées, édition de Constance Cagnat-Deboeuf, Gallimard, Folio classique, n° 4725, 2008.

- Jean-Jacques Rousseau, La Nouvelle Héloïse, édition d’Érik Leborgne et Florence Lotterie, Flammarion, GF, n° 1603, 2018.

- Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, édition de Patrick Besnier, Gallimard, Folio classique, n° 3246, 1999.

- Jean-Paul Sartre, Le Mur, Gallimard, Folio, n° 878, 2005.



Littérature comparée



Première question : « Formes de l’amour. Sonnets de la modernité »

- Elizabeth Browning, Sonnets portugais, édition et traduction de l’anglais par Lauraine Jungelson, édition bilingue, Paris, nrf / Poésie Gallimard, n° 281, 1994.

- Pablo Neruda, La Centaine d’amour, traduction de Jean Marcenac et André Bonhomme, édition bilingue, Paris, nrf / Poésie Gallimard, n° 291, 1995.

- Pier Paolo Pasolini, Sonnets, traduction et postface de René de Ceccatty, édition bilingue, Paris, nrf / Poésie Gallimard, n° 476, 2012.

Seconde question : « Fictions animales »

- Apulée, L’Âne d’or (Les Métamorphoses), éd. et trad. Géraldine Puccini, Arléa, « Retour aux grands textes », 2008.

- Miguel de Cervantes, « Le Mariage trompeur, suivi du Colloque des chiens », dans Nouvelles exemplaires, trad. Jean Cassou, Gallimard, « Folio classique », n° 1256, 1981.

- Franz Kafka, La Métamorphose et Un rapport pour une académie, dans Récits, romans, journaux, Librairie Générale Française, « La Pochothèque », 2000.

- João Guimarães Rosa, « Mon oncle le jaguar », dans Mon oncle le jaguar & autres histoires, trad. Mathieu Dosse, Paris, Chandeigne, 2016.

Agrégation externe de lettres classiques

Littérature française

Littératures grecque et latine



Auteurs grecs

– Eschyle, Les Perses, in Tragédies, tome I, texte établi et traduit par Paul Mazon, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

– Isocrate, Panathénaïque in Discours, tome IV, texte établi et traduit par Émile Brémond et Georges Mathieu, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

– Pindare, Olympiques, I, II, III, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV, texte établi et traduit par Aimé Puech, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

– Platon, La République, livres II-III, in OEuvres complètes, tome VI, texte établi et traduit par Émile Chambry, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.



Auteurs latins

– Virgile, Enéide, tome II, chant VIII, texte établi et traduit par Jacques Perret, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

– Saint Augustin, Les Confessions, tome I, livres I à IV, texte établi et traduit par Pierre de Labriolle, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

– Catulle, Poésies, texte établi et traduit par Georges Lafaye, édition révisée par Simone Viarre, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

– Tite-Live, Histoire romaine, tome V, livre V, texte établi par Jean Bayet et traduit par Gaston Baillet, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.