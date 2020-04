Information publiée le 14 avril 2020 par Marc Escola (source : C. Bacon)

Diffusé sur le site du Ministère le 10 avril, le programme des Agrégations de lettres de la session 2021 a été dépublié le 14 avril dans la matinée.

Qu'en conclure, sinon que la plus grande incertitude plane sur les épreuves orales de la session 2020, et que le Ministère entend laisser ouvertes toutes les possibilités quant au recrutement des futurs enseignants ?

À titre indicatif donc (et tel qu'archivé sur le blog de Caroline Bacon, qui offre déjà quantité de ressources) :

Agrégation externe de lettres modernes

Littérature française

- François Villon, Lais, Testament, Poésies diverses, dans Lais, Testament, Poésies diverses, édition bilingue, publication, traduction, présentation et notes par Jean-Claude Mühlethaler, avec Ballades en jargon, édition bilingue, publication, traduction, présentation et notes par Éric Hicks, Paris, Honoré Champion, Champion Classiques Moyen Âge, 2004. La partie au programme correspond aux p. 43 à 368 (notes, variantes et leçons rejetées comprises).

- Marguerite de Navarre, L’Heptaméron, édition de Nicole Cazauran, Paris, Gallimard, Folio classique, n° 3359, 2020.

- Boileau, Satires et Art poétique, dans Satires, Épîtres, Art poétique, édition de Jean-Pierre Collinet, Paris, nrf Poésie / Gallimard, n° 195, 1985. Les textes au programme sont respectivement aux p. 47 à 163 et 225 à 258 (Préface des Œuvres diverses, édition de 1701, comprise).

- Casanova, Histoire de ma vie, édition de Jean-Christophe Igalens et Érik Leborgne, Paris, Laffont, Bouquins, 2017, t. 1, p. 681 à 1313, soit le « 3 e tome de mes mémoires ». Mais des pages 681 à 929, ne figurent au programme que les pages de droite (= une seconde version du texte).

- George Sand, Mauprat, édition de Jean-Pierre Lacassagne, Paris, Gallimard, Folio Classique, n° 1311, 1981.

- Jean Genet, Les Bonnes, édition de Michel Corvin, version définitive (1968), Paris, Gallimard, Folio théâtre, n° 55, 2001 – le texte au programme est aux p. 7 à 113 ; Le Balcon, édition de Michel Corvin, Paris, Gallimard, Folio théâtre, n° 74, 2002.

Le programme de l’épreuve écrite d’étude grammaticale d’un texte de langue française antérieur à 1500 et d’un texte de langue française postérieur à 1500 se limite aux passages suivants :

- François Villon, Testament [= p. 83 à 207].

- Marguerite de Navarre, L’Heptaméron, du Prologue (inclus), jusqu’à la XVIe nouvelle (incluse) [= p. 55 à 221] - Boileau, Satires [= p. 57 à 163]

- Casanova, Histoire de ma vie, ch. XIII à XVI [= p. 1176 à 1313]

- George Sand, Mauprat, de la Notice (incluse) au ch. XI (inclus) [= p. 33 à 214]

- Jean Genet, Le Balcon.

Littérature générale et comparée

Première question : « Solitude et communauté dans le roman »

- Carson McCullers, Le cœur est un chasseur solitaire [1940], traduction de Frédérique Nathan et Françoise Adelstain, Paris, Stock, La cosmopolite, 2017.

- Marguerite Duras, Le Vice-consul [1966], Paris, Gallimard, L’imaginaire, 2019.

- Christa Wolf, Médée : voix [1994], traduction d’Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Paris, Stock, La cosmopolite, 2001.

Deuxième question : « Formes de l’amour. Sonnets de la modernité »

- Elizabeth Browning, Sonnets portugais, édition et traduction de l’anglais par Lauraine Jungelson, édition bilingue, Paris, nrf / Poésie Gallimard, n° 281, 1994.

- Pablo Neruda, La Centaine d’amour, traduction de Jean Marcenac et André Bonhomme, édition bilingue, Paris, nrf / Poésie Gallimard, n° 291, 1995.

- Pier Paolo Pasolini, Sonnets, traduction et postface de René de Ceccatty, édition bilingue, Paris, nrf / Poésie Gallimard, n° 476, 2012.

_________________________________________________________________________________________

Le programme pour l'Agrégation de Lettres classiques interne

En externe, le programme de littérature est le même que pour les modernes (ci-dessus) et j'ai ajouté à la fin les oeuvres supplémentaires pour les littératures grecque et latine

Littérature française

- François Villon, Lais, Testament, Poésies diverses dans Lais, Testament, Poésies diverses, édition bilingue, publication, traduction, présentation et notes par Jean-Claude Mühlethaler, avec Ballades en jargon, édition bilingue, publication, traduction, présentation et notes par Éric Hicks, Paris, Honoré Champion, collection Champion Classiques Moyen Âge, 2004. La partie au programme correspond aux p. 43 à 368 (notes, variantes et leçons rejetées comprises).

- Boileau, Satires et Art poétique dans Satires, Épîtres, Art poétique, édition de Jean-Pierre Collinet, Paris, nrf Poésie/ Gallimard, n° 195, 1985. Les textes au programme sont respectivement aux p. 47 à 163 et 225 à 258 (Préface des Œuvres diverses, édition de 1701, comprise).

- Voltaire, Zadig, dans Zadig et autres contes orientaux, édition de Jean Goldzink, Paris, Pocket, collection Classiques, 2009.

Candide, édition de Jean Goldzink, Paris Flammarion, collection GF, 2016.

L’Ingénu, édition de Jean Goldzink, Paris, Flammarion, collection GF, 2017.

- George Sand, Mauprat, édition de Jean-Pierre Lacassagne, Paris, Gallimard, collection Folio classique, n° 1311, 1981.

- Jean Genet, Les Bonnes, édition de Michel Corvin, version définitive (1968), Paris, Gallimard, collection Folio théâtre, n° 55, 2001. Le texte au programme est aux p. 7 à 113 ;

et Le Balcon, édition de Michel Corvin, Paris, Gallimard, collection Folio théâtre, n° 74, 2002.

Œuvre cinématographique

- Nosferatu le vampire (titre original : Nosferatu, eine Symphonie des Grauens) de Friedrich Wilhelm Murnau, 1922. Édition DVD Zone 2 – Films sans frontières – novembre 1999.

Littératures grecque et latine

Auteurs grecs

- Eschyle, Les Perses in Tragédies, texte établi et traduit par Paul Mazon, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F., tome I.

- Hérodote, Histoires, livre V, texte établi et traduit par P.-E. Legrand, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F., tome V.

Auteurs latins

- Saint Augustin, Les Confessions, livres I à IV, texte établi et traduit par Pierre de Labriolle, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F., tome I.

- Plaute, Poenulus, texte établi et traduit par A. Ernout, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F, tome V

Pour l'Agrégation externe de lettres classiques :

En littérature française, le programme est le même que pour l'externe des lettres modernes, et pour la littérature grecque et latine, il faut ajouter :

Auteurs grecs

– Isocrate, Panathénaïque, in Discours, texte établi et traduit par Émile Brémond et Georges Mathieu, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F., tome IV.

– Quintus de Smyrne, La Suite d’Homère, livres XII-XIII, texte établi et traduit par Francis Vian, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F., tome III.

Auteurs latins

– César, Bellum ciuile, livre I, texte établi et traduit par Pierre Fabre, édition révisée par André Balland, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F., tome I.

– Virgile, Énéide, chant VIII, texte établi et traduit par Jacques Perret, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F., tome II.