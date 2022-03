L’association "Modernités médiévales" a pour but, depuis 2004, de promouvoir les manifestations universitaires, et plus largement culturelles, autour de la réception du Moyen Âge, réécritures et représentations, essentiellement aux XIXe, XXe et XXIe siècles (de la réception romantique, symboliste ou moderne, en passant par la fantasy et la littérature de jeunesse). Réseau souple, “Modernités médiévales” est un lieu de convergence des travaux scientifiques, de plus en plus nombreux, autour du “médiévalisme” en France. Elle contribue à interroger et à théoriser cette notion problématique, en partenariat avec la recherche européenne et américaine la plus récente.

Souhaitant soutenir la promotion de “jeunes chercheur.e.s”, l'association a créé en 2021 un Prix de thèse à un.e docteur.e ayant soutenu récemment sa thèse en français, dans le champ du médiévalisme, sous la forme d’une aide à la publication de 500€

Le premier prix de thèse a été décerné à Marion Bertholet pour « Des Lumières à Sismondi : penseurs et voyageurs face au Moyen Âge italien », thèse en histoire médiévale et moderne soutenue le 16/09/2020 à l’Université Grenoble Alpes sous la direction de M. Gilles Bertrand (UGA) et de Mme Ilaria Taddei (UGA).

"Dans le sillage des travaux interrogeant les représentations et les interprétations du Moyen Âge, cette thèse interroge le processus qui, du XVIIIe siècle au début du XIXe siècle, a inventé le Moyen Âge italien comme une époque singulière - un temps de liberté urbaine et de progrès -, c’est-à-dire la manière dont les penseurs des Lumières ont créé une exception italienne pour concevoir les évolutions de l’esprit humain entrant dans la modernité. C’est ensuite grâce à l’héritage de ces travaux que Sismondi, dans l’Histoire des républiques italiennes du Moyen Âge (1807-1818), a définitivement ancré la vision d’une Italie médiévale urbaine, bourgeoise et républicaine, faisant de ce moment l’apogée de l’histoire de la Péninsule. Ces discours ont forgé l’imaginaire des lettrés et c’est pour mesurer ce phénomène que Marion Berthollet s’est également penchée sur les pratiques du voyage en Italie : avec la naissance d’un intérêt nouveau pour le Moyen Âge italien, les voyageurs ont en effet tendu à modifier leurs perceptions de l’espace péninsulaire, cherchant les traces d’un passé démocratique dans le Centre-Nord et les restes d’une histoire héroïque et monarchique dans le Sud"



