Afin de distinguer et de valoriser les meilleures thèses de littérature générale et comparée, la SFLGC (Société française de Littérature générale et comparée) a créé en 2019 un Prix de thèse. En 2022, il sera décerné pour la quatrième fois.



Ce prix, remis annuellement, doit permettre de financer ou de co-financer la publication de la thèse ou un projet de recherche postdoctoral.



Conditions :



La thèse doit :



Etre inscrite en « Littérature Générale et Comparée » ;

Avoir été préparée dans une université française ou dans le cadre d’une cotutelle entre une université française et une université étrangère ;

Etre rédigée en langue française ;

Avoir été soutenue après le 31 mai 2020 et avant le 15 janvier 2022.





Candidature :



Pour l'édition 2022, les candidatures doivent parvenir à la SFLGC au plus tard le 30 juin 2022.



Les pièces requises pour présenter sa candidature sont les suivantes :



Documents à transmettre par voie électronique :



Un exemplaire de la thèse en format PDF, ou un lien fonctionnel vers le site de dépôt électronique de la thèse ;

Une copie du rapport de soutenance ;

Une copie du diplôme de Docteur ou, à défaut, une attestation de soutenance ;

Un curriculum vitae ;

Une lettre de présentation de la directrice ou du directeur de thèse.

Le dossier, complet, doit être envoyé à l'adresse : prix_de_these@sflgc.org



Les dossiers incomplets ne pourront pas être examinés.



Jury :



Le Jury est présidé par le président de la SFLGC, il est composé de membres du bureau et du conseil d’administration.



Pour toute question, écrire à prix_de_these@sflgc.org