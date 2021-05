Ecole Normale Supérieure

Pratiques artistiques du désœuvrement en Europe entre 1945 et 1975

Journée d'étude, 25 mai 2021

École normale supérieure, Paris (salle des Résistants) / en ligne

Responsabilité scientifique :

Armance Léger (ENS-PSL, ED 540, EA 7410 SACRe)

et Morgan Labar (ENS, département ARTS / EA 7410 SACRe PSL)

« Ne travaillez jamais ». L’injonction tracée à la craie sur les murs de Paris en 1953 par le jeune Guy Debord, reprise comme mot d’ordre par les étudiants et les grévistes de Mai 68, résonne aujourd’hui avec une acuité particulière. Le ralentissement et la suspension du travail ont permis d’interroger dans des proportions nouvelles un modèle de société fondé sur l’accumulation de richesses et cause d’une crise écologique inévitable, ouvrant des champs de réflexion et de création jusque-là marginaux et peu explorés.

Premier moment d’une réflexion qui propose de renouveler les discours sur l’oisiveté en art depuis 1950 (colloque international « Désœuvrer » prévu à l’automne 2021 à l’ENS et à l’Ecole du Louvre à Paris), cette journée d’étude prend pour objet les pratiques artistiques du désœuvrement entre 1945 et 1975 en Europe.

La notion de désœuvrement y sera abordée comme une activité autant qu’une attitude (héritée du dandysme) qui implique paradoxalement le ralentissement ou l’arrêt total de la pratique, comme une posture de refus, un acte de résistance face aux exigences de productivité et de travail de l’artiste comme de tout individu. Penser la question de l’improductivité artistique, incitera aussi à poser, par contre-coup, celle de l’activité et du statut de l’artiste dans la société ainsi qu’à envisager ce qui structure les mondes de l’art: institutions, réseaux de diffusion, circuits de production, marché.

Des jeunes Surréalistes désœuvrés dans le Paris des années 1950 au refus de toute une génération d’artistes « d’exercer leur art comme on tient boutique » (Jean-Christophe Bailly) dans les années 1960, jusqu’à l’abandon total de leur pratique au moment de Mai 68, le contexte de l’après-guerre, puis l’essor de la société de consommation ont inauguré une période nouvelle : la paresse et l’improductivité sont devenues des éléments centraux dans le processus créatif.

Programme de la journée

9h45 Accueil des participant*es et du public

10h Introduction (Morgan Labar et Armance Léger)

Matinée 10h – 12h30

Modération Déborah Laks (CNRS)

10h15 – 10h55

Le désœuvrement chez Alain Jouffroy et sa "société secrète" dans le Paris d'après-guerre

Marine Nédélec (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

10h55 – 11h35

Refuser « d’exercer son art comme on tient boutique » : le désœuvrement volontaire de Daniel Pommereulle

Armance Léger (ENS / PSL)

11h35 – 11h50 PAUSE

11h50 – 12h30

D'un désœuvrement anonyme. Une génération de peintres dans les années 68

Killian Rauline (École du Louvre)

DÉJEUNER

Après-midi, 14h30 – 16h30

Modération Morgan Labar (ENS)

14h30 – 15h10

Prenez un chewing-gum Émile (Wolf Vostell, Alina Szapocznikow, Hannah Wilke et François Morellet)

Camille Paulhan (Ensba Lyon)

15h10 – 15h50

« Ne travaillez jamais » : relectures féministes et contemporaines d'un slogan bien connu

Emmanuel Guy (Treize, Paris)

15h50 – 16h30

Discussion générale et conclusion de la journée