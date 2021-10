Comment définir une approche matérialiste de la littérature ? Quels liens établir entre l'œuvre et le "hors-d'œuvre" ? Comment échapper au parti pris textualiste longtemps dominant dans la critique littéraire et l'enseignement supérieur, qui, du structuralisme à l'École de Constance et au post-modernisme, tend à privilégier une lecture interne des œuvres littéraires ? C'est pour tenter de répondre à ces questions que le Séminaire Littéraire des Armes de la Critique a tenu une journée d'étude à l'Université d'Orléans en mai 2019. Les Colloques en ligne de Fabula en accueillent aujourd'hui les actes, réunis par Vincent Berthelier, Alix Bouffard, Marion Leclair et Laélia Véron, et mis en ligne par Perrine Coudurier, avec l'aide de François Lermigeaux.

En écho, on pourra lire dans l'Atelier de théorie littéraire l'introduction du volume dirigé par V. Berthelier, A. Goudmand, M. Roussigné et L. Véron, Approches matérialistes du réalisme en littérature, paru aux Presses universitaires de Vincennes, en 2021.