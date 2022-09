Adresse : Salle Patrice Chéreau, Lycée Louis-Le-Grand, Paris Ve

Le colloque annuel de la Société des Amis de Port-Royal portera cette année sur « Port-Royal et le corps ». Il reçoit le soutien du CELLF (Sorbonne Université et CNRS UMR 8599), de l’IHRIM (Université Clermont Auvergne et CNRS UMR 5317) et du CEREDI (UR 3229 – Université de Rouen Normandie).

Il se tiendra au Lycée Louis-Le-Grand, Salle Patrice Chéreau, les 13 et 14 octobre prochains.

Inscription gratuite mais obligatoire en complétant simplement ce formulaire:

Programme

Jeudi 13 octobre 2022

10h Accueil, par Joël Bianco, Proviseur du Lycée Louis-le-Grand

10h30 Ouverture, par Laurence Plazenet (Université Clermont Auvergne)

Présidence : Laurence Plazenet

11h De Porphyre à Paul : la notion de corps et son évolution dans la pensée d’Augustin d’Hippone, par Jérôme Lagouanère (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

11h40 : « Ce qu’il nous fait voir extraordinairement dans les corps », par Christian Belin (Université de Montpellier)

12h20 :Le combat de la chair contre l’esprit : une lecture de Paul à Port-Royal, par Hélène Michon (Université de Tours)

Présidence : Gérard Ferreyrolles (Sorbonne Université)

15h : Le corps suspendu, par Benedetta Papasogli (Università Maria Ss. Assunta, Rome)

15h40 : Nécessité du corps pour aller à Dieu (sur les trois ordres pascaliens), par Hubert Aupetit (Lycée Louis-le-Grand, CIBP)

16h20 : Pause

Présidence : Jean-Robert Armogathe sous réserve (Académie des Sciences morales et politiques)

16h40 : « Il faut bien penser où l’on mettra ses pieds ». Archéologie de la danse dans les Pensées Pierre Lyraud (Université de Montréal)

17h20 : « Le bras gauche n’est pas le droit » : anatomies pascaliennes (sur le fragment S794), par Laurent Thirouin (Université Lyon 2)

18-20h : Cocktail au Lycée Louis-le-Grand

20h30 : Spectacle : Eclats de femmes. Vies et voix des religieuses de Port-Royal (Eglise Saint-Etienne-du-Mont, 20h30)

Vendredi 14 octobre 2022

Présidence : Simon Icard (LEM, CNRS)

9h30 : « Tout était bon en ce temps-là» : de la mortification corporelle à Port-Royal, par Constance Cagnat-Debœuf (Sorbonne Université)

10h10 : Le Cœur et le corps à Port-Royal, par Daniella Kostroun (Indiana University, USA)

10h50 – Pause

Présidence : Philippe Luez (Musée national de Port-Royal des Champs)

11h10 : La « science de la voix » à Port-Royal, par Aline Gatier (Lycée Rieffel, Nantes)

11h50 : Corps dissimulés, corps voilés chez Philippe de Champaigne, par Elena Ciocoiu (Musée national d’art de Roumanie)

Présidence : Hubert Aupetit (Lycée Louis-le-Grand)

14h30 : « Notre tabernacle se dissout peu à peu » : la présence réelle du corps dans les correspondances des Solitaires et des religieuses, par Anne-Claire Volongo (Conservateur en chef de bibliothèque, Université de Nanterre)

15h10 : Le corps souffrant chez Louis-Bazile Carré de Montgeron, par Olivier Andurand (Lycée Fustel de Coulanges et Université de Nanterre)

15h50 – Pause

16h10 : Du corps contrôlé au corps soigné : le manuscrit Grivel, par Valérie Guittienne-Murger (Conservateur de la Bibliothèque

de Port-Royal et Université de Nanterre)

16h50 : Conclusions, par Tony Gheeraert (Université de Rouen-Normandie)