Programme





10h00 Mot de bienvenue





Session 1 - Plaisirs et dégoûts : théories et modèles. Présidente de session : Anne-Pascale Pouey-Mounou





10h15 Ullrich Langer (Université du Wisconsin-Madison)



Plaisir de l'action, plaisir de la personne : modèle aristotélicien, modèle horacien du plaisir littéraire





11h00 Audrey Gilles (Université d'Aix-Marseille / Université d'Ottawa)



Plaisirs textuels au féminin à la Renaissance





11h35 Anne Boutet (Université Gustave Eiffel)



Dégoût ou plaisir du texte ? La place des nouvelles scatologiques dans les recueils de la Renaissance





12h10 Thibault Catel (Université de Limoges)



« Savourer le degoust » : le plaisir de conter entre consolation, admonestation et volupté dans les histoires tragiques









Session 2 - Imitations et transferts. Président de session : Ullrich Langer



14h30 Sarah Caro (Sorbonne Université)



« Le plaisir de l’oreille » : les répétitions dans les « baisers » du livre II des Amours de Méline





15h05 Marion Bracq (Université de Lille / Université de Leyde)



Plaisir de l'expression du sentiment et de la parole amoureuse dans Les Amours de Genievre et d'Ariodant de Jean d'Espinaud





15h40 Pan Fan (Sorbonne Nouvelle)



Le plaisir du Roman comique est-il le même en traduction chinoise ?





16h15 Pause





Session 3 - Discours du savoir. Président de session : Thibault Catel



16h30 Astrée Ruciak (Sorbonne Université)



« Les vraies histoires […] ont encore plus de pouvoir » : séductions ambiguës de la lycanthropie démoniaque dans le Tableau de l’inconstance de Pierre de Lancre





17h05 Hélène Cazes (Université de Victoria)



En marge de la querelle, secrets et lectures du plaisir partagé selon Giovanni Marinello et Jean Liébault





17h40 Conclusion par Anne-Pascale Pouey-Mounou (Sorbonne Université)