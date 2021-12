Adresse : Centre Pompidou, Paris

le lundi 10 janvier 2022 à 19h au Centre Pompidou



Ent’revues conçoit avec la BPI des rencontres originales qui mettent au centre les revues, leur travail, la manière dont elles abordent des idées ou des enjeux contemporains. Mettre en avant leurs démarches, leurs approches, leurs organisations singulières, c’est décaler notre regard vers des espaces de pensée et de créativité d’une grande force, d’une véritable liberté.

Alors que la France vient de prendre la présidence de l'Union européenne, nous avons voulu nous interroger sur l'existence d'un esapce littéraire continental et sur les manières de le considérer.

L’Europe n’est-elle qu’un marché ou un espace politique ? Ou bien correspond-t-elle à une identité culturelle ? Peut-on parler de littérature européenne ? Comment les savoirs, les idées, les œuvres, les langues circulent-elles à l’échelle du continent ?



Les revues, plurielles, diverses, jouent d’évidence un rôle important depuis longtemps dans les échanges culturels et intellectuels en Europe. Comment nous aident-elles à réfléchir notre présent, notre passé, nos langues, comment ouvrent-elles des horizons propices à concevoir l’altérité et à découvrir de nouvelles œuvres ?





Avec

Bernard Franco, cofondateur de la revue CompLit. Journal of European Literature, Arts and Society

Marie Hermet, rédactrice de la revue TransLittérature

Jean-Baptiste Para, rédacteur en chef de la revue Europe

Judith Sarfait Lanter, coordinatrice du dossier “Europe” pour la revue Droit et littérature



Une rencontre animéé par Pierre Benetti, critique littéraire et membre de comité de rédaction d'En attendant Nadeau

