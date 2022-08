Si on excepte les animaux de compagnie, les bêtes sont absentes de la vie quotidienne dans les sociétés occidentales prospères. Or, c’est aussi par le contact direct avec les animaux que nous nous définissons comme humains, par la compréhension de ce qui nous lie à eux et ce qui nous différencie.

Cet essai interroge ce lien intime à partir d’une scène présente dans nombre de textes littéraires: la rencontre entre animaux humains et non humains.

Basé sur une vaste enquête qui explore le champ littéraire du dernier siècle, ce livre s’efforce de dégager la manière dont l’écriture fait écho à l’empathie qui s’exprime envers les animaux et notamment à l’importance des rencontres comme déclencheurs d’un engagement fort en faveur des droits des animaux et de l’écologie au sens large.

Revue de presse

Sommes-nous bêtes ? Thierry Detienne Le carnet et les instants 4 juillet 2022



Nos regards se sont croisés Fanny Haquette Collectif Polar 15 juin 2022

La condition animale au centre des œuvres artistiques Tewfik Hakem France Culture // Affinités culturelles 28 mai 2022.