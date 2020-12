Pierre Maurel-Dupeyré,

Nelly (aventure creole) et autres écrits,

dont un échange épistolaire avec Victor Schoelcher,

présenation de Barbara T. Cooper avec la collaboration de Roger Little.,

L'Harmattan, collection "Autrement Mêmes", 2020.

EAN : 9782343219684.

Nelly est l’œuvre la plus développée de Maurel-Dupeyré que nous publions dans ce volume. L’auteur prend le temps d’y présenter la psychologie des personnages et la description physique de l’île Saint-Martin, dépendance de la Guadeloupe qui voisine avec des îles « anglaises ». Cette proximité géographique l’amène à parler des complexités de la vie économique et sociopolitique et de l’impact de l’esclavage sur les relations entre les diverses populations qui vivent à Saint-Martin. Des questions d’incompréhension (linguistique, sociologique, etc.) et d’éducation sont ainsi mises en avant dans ce texte où Henri Chardin, un jeune aspirant de marine français, vient passer trois mois chez un oncle planteur.

On trouvera aussi ici un échange de vues sur l’abolition de l’esclavage entre Maurel-Dupeyré et Victor Schœlcher datant de 1842.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION par Barbara T. Cooper … … v

Maurel contributeur à La Revue du progrès politique,

social et littéraire … ix

« Une conspiration de nègres dans les colonies » (15 mars 1840) x

« Souvenir des îles » (1er février 1842) … … xiii

Échange de lettres avec Victor Schoelcher (juin-juillet 1842) xiv

« Les Nègres marrons » (1844) … … … xxi

« Histoire d’un journal aux colonies » (1851) … … xxiv

« Fleurs prisonnières. Épisode de la guerre des Antilles » (1851) xxv

« Nelly (aventure créole) » (1856) … … … xxvii

Conclusion … … … … … xxx

NOTE TECHNIQUE ET REMERCIEMENTS … … xxxi

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE … … … xxxiii

NELLY et autres écrits … … … … 1

Une conspiration de nègres dans les colonies … 3

Souvenir des îles … … … … 17

Échange de lettres avec Victor Schoelcher : … … 25

Des colonies françaises par M. Victor Schoelcher … 27

Victor Schoelcher : À M. Maurel Dupeyré … … 51

Les Nègres marrons … … … … 71

Histoire d’un journal aux colonies … … … 77

Fleurs prisonnières … … … … 93

Nelly (aventure créole) … … … … 103

ANNEXES … … … … … 203

1 : Notices nécrologiques et autres … … 205

2 : Extrait de Victor Schoelcher, Histoire de l’esclavage

pendant les deux dernières années 209

3 : « Deux Femmes et un cheval en sueur » :

une attribution hypothétique … 211

*

