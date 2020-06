Pierre Longuenesse (dir.),

"Corps musical" dans le théâtre des XXe et XXIe s. Formes et enjeux

Artois Presses Université, collection "Etudes Littéraires/Corps et voix", 2020.

EAN13 : 9782848322824 — 270 p.

De façon récurrente aujourd'hui, dramaturges, acteurs ou metteurs en scène se réfèrent à la musique pour désigner une composante majeure de leur travail, voire un "modèle d'écriture". On se propose ici d'étudier ce phénomène en l'abordant sous l'angle du corps, et d'explorer les modalités de mise en relation entre le corps et le fait musical (qu'elle soit littérale, ou plus symbolique), dans les textes comme sur les scènes du théâtre moderne et contemporain, en en cherchant la source dans quelques figures phare du XXe siècle, pour se concentrer ensuite sur quelques dramaturgies très contemporaines.

De quoi ce "corps musical" est-il donc le symptôme ? La question est aussi bien esthétique que politique. Une première partie de cette étude abordera les écritures, au sens large du terme ; la seconde traitera de la question du corps au plateau, de l'acteur à la mise en scène : qu'est-ce que le corps fait à la musique, et la musique au corps ? Et surtout, quel modèle de pensée, via cet imaginaire musical, vient informer la représentation théâtrale dans son ensemble ? Enfin, clôturant chaque partie, deux tables rondes – l'une d'écrivains et traducteurs, l'autre de musiciens pour la scène –, permettent d'entendre des points de vue parfois divergents sur cette question de la musique et du corps dans les processus de création.

