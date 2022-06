On croyait autrefois que la tyrannie future serait fondée sur les modèles des États totalitaires du milieu du xxe siècle. La prophétie était fausse. Ce sont les citoyens eux-mêmes, dans les sociétés démocratiques, qui organisent leur asservissement. Nul besoin de Big Brother : il y a Facebook, où les individus se dévoilent et se surveillent. On croyait aussi que, comme dans les procès faits à des artistes au xixe siècle, la censure continuerait à être l’apanage de l’État.

Désormais, ce sont les intellectuels, les étudiants ; ce sont des groupes de femmes, d’homosexuels, de musulmans, de Noirs, qui exigent interdictions, mises au ban, renvois, et jusqu’à des excuses publiques, à la manière des procès de Moscou. On expurge les textes du passé, on y traque tout ce qui pourrait blesser les identités modernes, décidées à exercer leur tyrannie au nom de la justice et du progrès. La gauche française, qui s’est construite contre la religion, en vient à soutenir le pire obscurantisme religieux. Des femmes arborent le signe de leur sujétion, au nom de leur identité musulmane, tout en se réclamant du féminisme.

Bienvenue dans ce monde à l’envers, brave new world où la culture de la surveillance universelle se substitue à la culture tout court.

—

Écrivain, universitaire et critique, Pierre Jourde est connu pour ses pamphlets littéraires, notamment La Littérature sans estomac (2002). Il a également signé plusieurs romans et récits aux éditions Gallimard, comme Le Maréchal absolu (2012), La Première Pierre (2013) et Le Voyage du canapé-lit (2019).