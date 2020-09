Pierre Couhault

L’Étoffe des hérauts. L'office d'armes dans l'Europe des Habsbourg à la Renaissance

préface de Denis Crouzet

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque d’histoire de la Renaissance, 2020

PRÉSENTATION

Expert en communication, organisateur de cérémonies, connaisseur des nobles et parfois diplomate, le héraut d’armes participa à la naissance de l’État moderne, aux fêtes et aux guerres de son temps. Entre princes et seigneurs, il dévoile l’histoire et les contradictions des élites de la Renaissance.

