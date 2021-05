Pierre Bost

Prétextat

Préface de François Ouellet

La Thébaïde, 2021

142 p. — ISBN : 979-10-94295-30-4

Réédition d'un roman de 1925, Prétextat est un roman pour les vacances. Le sujet en est précisément un groupe de Parisiens venus passer les plus beaux mois de l’été dans une villa normande qu’ils ont louée. Bost en a puisé le sujet dans une mésaventure survenue à ses parents deux ans plus tôt. Mais le romancier prend le parti d’en rire, montre le grotesque d’une affaire qui ne pouvait guère être traitée autrement.

Ce qu'on en disait en 1925 :

L'unanimisme se porte bien et voici son dernier-né, un roman du jeune et brillant Pierre Bost. On y voit aux prises le groupe de villageois normands que dirige l'hôtelier ivrogne Prétextat Hauchecorne et le groupe parisien des Lagny-Phonar, villégiatureurs innocents auxquels Prétextat ne pardonne pas d'avoir, cette année, délaissé sa gargote pour s'installer en deux villas jumelles. Or cul-terreux est maître chez lui et le fera bien voir. La caractéristique de Prétextat est le comique et une satire sans rancune. Rien non plus du roman naturaliste : une manière désinvolte et piquante, au contraire, de traiter le « sujet ». C'est une longue nouvelle pleine d'allant, d'entrain, de subtilité comique, d'une langue bien étoffée et très moderne. — Paris-Soir (16 décembre 1925)



Pierre Bost a supérieurement réussi l'âme de son Normand [...] Tout est clair et lumineux dans ce livre comme le beau ciel des beaux étés normands. On débite en ce moment sous le nom de romans beaucoup de marchandises qui n'ont rien à voir avec la littérature. Entre elles et Prétextat il y a autant de différence qu'entre des bronzes dits de commerce et une belle oeuvre d'art. — Le Radical (22 janvier 1926)