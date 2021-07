Philothée O'Neddy

Histoire d'un anneau enchanté, roman de chevalerie

Philothée O’Neddy fait partie de ces méconnus du romantisme que la postérité désigne sous le terme générique de Petits romantiques (parmi lesquels on compte aussi, entre autres, Pétrus Borel, Aloysius Bertrand, Charles Lassailly, Xavier Forneret…, voire, à ses débuts, Gérard de Nerval). Il fut, autour de 1830, dans l’«armée romantique» qui participa à la bataille d’Hernani, et qui hanta le Petit-Cénacle et l’Hôtel du Doyenné : tous jeunes gens — Jeunes-France, Bousingos, selon qu’ils s’appelaient eux-mêmes —, poètes, peintres, dramaturges, sculpteurs, fous de lyrisme et d’art, excentriques, bohèmes, buvant comme Hans d’Islande dans des crânes, et voulant rompre avec le classicisme et ses modèles hérités de l’Antiquité.

Le retour au Moyen Âge, sa redécouverte, fut, autant qu’une quête esthétique, un des moyens d’affirmer cette rupture. Notre-Dame de Paris en fut la parfaite illustration; Histoire d’un anneau enchanté en est une autre. En effet, tout y est du roman de chevalerie, le merveilleux, les talismans, les épreuves, et l’amour — les amours de Charlemagne et de la princesse Libania, éminemment romantiques et qui atteignent, par-delà la mort, à une manière de «magie lugubre».

Né à Paris, Philothée O’Neddy (1811-1875) écrivit des poésies (Feu et Flamme, son œuvre la plus fréquentée), des épisodes et des contes. Critique de théâtre, il collabora à divers journaux. Suite à des revers de fortune, il dut mener une vie modeste et laborieuse, loin des cercles littéraires.