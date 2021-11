Adresse : Université de Lausanne

Philosophies du spectateur - Workshop

Bâtiment IDHEAP, 1-2 décembre 2021.

Organisé par Carole Maigné, Léa Jusseau et Adrien Bordone (section de philosophie)

Qu’est-ce qu’être spectateur ? L’est-on de la même manière au théâtre, au cinéma, dans un musée et devant un paysage ? Le rôle dominant de la vision, consacré par une part importante de l’esthétique, semble rendu d’autant plus tangible aujourd’hui avec la prolifération des écrans. On pourrait alors être tentés de décrire l’expérience du spectateur comme celle d’une distanciation qui enrayerait toute possibilité d’action. Mais paradoxalement, à l’heure du renouvellement audiovisuel de la fiction interactive et des dispositifs de réalité virtuelle, c’est aussi la participation qui semble, plus que jamais, être gageure de l’expérience spectatorielle. Être spectateur, est-ce alors « seulement voir » ou est-ce aussi « faire » ? Afin de mieux saisir la nature de cet objet hybride qu’est l’expérience spectatorielle, nous élaborerons lors de ce Workshop une réflexion interdisciplinaire, rendue possible par l’intervention de chercheurs en philosophie, en histoire et esthétique du cinéma, en histoire de l’art et en études théâtrales.

Voir les textes préparatoires ici.

Mercredi 1er décembre – IDHEAP 004

14h00-14h40 – Philippe Kaenel : Points de vue sur le spectateur en histoire de l'art

14h40-15h20 – Lise Michel : À quoi jouent les spectateurs de théâtre ?

15h40-16h20 – Marie-Aude Guignard : Fabriquer des cabanes éphémères sans dedans ni dehors

Jeudi 2 décembre – IDHEAP 005

10h20 – 11h00 – Mireille Berton : Comment étudier l'expérience spectatorielle ? Le cas des spectateurs·trices de cinéma.

11h00 – 11h40 – Emmanuel Alloa : Le théâtre démocratique ou : vérités du spectacle

14h30 – 15h10 – Antonio Somaini : Machine-vision. Le regard non-humain.

