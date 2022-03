Acteur et témoin privilégié de l’épopée gaullienne, l’amiral Philippe de Gaulle n’a consenti que tardivement à s’exprimer publiquement et à livrer ses opinions et ses souvenirs. Ce témoin délibérément en retrait était pourtant mieux placé que tout autre pour évoquer la personnalité et l’action de son père, à travers les instantanés d’une vie de famille bousculée par l’Histoire. C’est avec la même pudeur et le même souci de précision qu’il parle de sa mère, Yvonne de Gaulle, et revient sur le sort tragique de sa sœur Anne.

À travers le récit de sa propre histoire, de son engagement de marin dans la France libre, de ses combats pour la libération de Paris et de la nation, Philippe de Gaulle démontre qu’il n’a pas été le fils effacé qu’on a parfois décrit, mais celui qui a su assumer ses choix de vie et de carrière à l’ombre du grand homme dont il fut l’un des confidents privilégiés. Il relate, sans chercher à ménager personne, ni les adversaires du Général ni ses amis réels ou présumés, les nombreux échanges qu’il eut avec son père sur le personnel politique, ses engagements, son exercice du pouvoir, l’œuvre qui fut la sienne dans tous les domaines.

De la naissance à la mort de Charles de Gaulle, son fils retrace pas à pas cette destinée qui se confond désormais avec l’Histoire, et rétablit autant de vérités qu’il apporte d’éclaircissements salutaires pour la compréhension d’une époque et du plus grand de ses protagonistes.