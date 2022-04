Walter Benjamin est resté célèbre grâce à ses travaux en tant que philosophe, historien de l’art ou encore critique littéraire. Cet ouvrage présente un aspect méconnu de ses activités : entre 1927 et 1933, Benjamin a enregistré une centaine d’interventions au microphone sur les antennes de Berlin et Francfort et s’est efforcé de dépasser les formes journalistiques de pur divertissement.

À travers ses chroniques littéraires ou ses contes radiophoniques pour enfants, le philosophe berlinois a souhaité repenser le matériau sonore diffusé sur les ondes.

Ce livre propose d’aller à la rencontre de Walter Benjamin par le prisme de sa voix. Les recherches de Philippe Baudouin à l’origine du présent ouvrage tendent à faire entendre l’écho du philosophe, en proposant de redécouvrir l’intérêt à la fois théorique et pratique dont il témoigna pour la radio.

*L’année 2022 marque le 130e anniversaire de Walter Benjamin. Cette occasion permet de découvrir un aspect mal connu des travaux du philosophe : son travail pour la radio

*L’ouvrage contient une préface d’Anne Roche, biographe du philosophe, et les deux seules archives sonores connues à ce jour issues du parcours radiophonique de Benjamin

*Ce livre candidate au prix Walter Benjamin.

Philippe Baudouin vit et travaille à Paris. Il est réalisateur radio et maître de conférences associé en Sciences de l’information et de la communication à

l’université Paris-Saclay. Il est également membre du Centre de Recherche en Design de l’ENS Paris-Saclay. Il a dirigé l’ouvrage Walter Benjamin, Écrits radiophoniques de W. Benjamin (Allia, mars 2014).