Philippe Vasset

La légende

J'ai lu,

Paru le 21/10/2020

288 p. — EAN : 9782290140277

Fonctionnaire au Vatican, voilà vingt ans que le narrateur instruit des requêtes en béatification, tout en reconnaissant que les saints n’inspirent plus grand monde. Sa rencontre avec l’envoûtante Laure l’amène à délaisser les martyrs et les archives poussiéreuses de Rome pour leur préférer d’autres modèles : des hommes et des femmes ayant choisi d’ériger leur désir en vocation, jusqu’à tout sacrifier.

Fasciné par ces mythes contemporains que la société tient en marge, le narrateur explore de nouvelles frontières, hors des villes et de l’Église, mais aussi hors de sa propre vocation… Au risque de précipiter sa chute.

