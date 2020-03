PHILIPPE LE GUILLOU

Le roman inépuisable. Roman du roman

Collection Blanche, Gallimard

Parution : 12-03-2020

448 p. — ISBN : 9782072874451

Tout romancier, à un moment ou à un autre de son parcours, s’interroge sur les raisons, les sources, les influences qui l’ont poussé vers la fiction. Il se souvient de ses premières lectures, de ses premières explorations du domaine romanesque. L’auteur du Dieu noir, des Sept noms du peintre et de La route de la mer traverse ici, de Chrétien de Troyes aux romanciers les plus contemporains, l’histoire du roman français dans sa diversité et sa richesse. On y retrouve les plus grands – Mme de Lafayette, Laclos, Balzac, Stendhal, Hugo, Proust, Gide, Tournier – et de nombreux autres, plus confidentiels ou parfois totalement oubliés.

Le roman inépuisable propose une sorte d’histoire et de cartographie subjective du roman : on découvre le regard d’un lecteur qui nous ouvre sa bibliothèque ; on entend la voix d’un conteur fou de personnages, de paysages et d’intrigues.

Tour à tour panorama littéraire et autoportrait d’un critique et d’un romancier, Le roman inépuisable célèbre avec ferveur un genre foisonnant, protéiforme et en perpétuel devenir.

