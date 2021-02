Après tout

Philippe Forest, Jean-Marie Durand

PUF, coll. "Les 100 ans des PUF"

Date de parution: 13/01/2021

« J’écris pour recevoir du monde une réponse à la question que je lui pose et qui est identique à celle que, tous, écrivains ou pas, sous une forme ou sous une autre, nous lui adressons. » Au fil d’une conversation habitée par les souvenirs de jeunesse, l’intérêt pour les avantgardes et une certaine conception de la littérature et de l’éthique politique, Philippe Forest revient sur son œuvre traversée par l’idée de deuil, l’expérience de la perte et la question de la survie. Ce faisant, il livre une analyse critique et stimulante de la manière de s’inscrire dans notre époque et d’y trouver des ressources vitales. Car si la littérature n’a pas pour vocation de réparer la réalité, elle doit porter témoignage de la part d’irrémédiable que comporte l’existence.

Romancier et essayiste, Philippe Forest est l’auteur notamment de L’Enfant éternel (1997), Sarinagara (2004) et Je reste roi de mes chagrins (2019).

Journaliste, Jean-Marie Durand a été rédacteur en chef adjoint au magazine Les Inrockuptibles de 1997 à 2018. Il est l’auteur notamment de Homo intellectus (La Découverte, 2019).