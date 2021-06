Philippe Delisle (dir.), Chats en case. Entre histoire de la BD et histoire de l'animal

Paris : Karthala, 2021.

216 p.

EAN 9782811128791

22,00 EUR

Présentation de l'éditeur :

De Félix the Cat à Blacksad, en passant par Chaminou, le chat s’est imposé comme un personnage de BD incontournable.

Étudier les félins en cases permet d’aborder de manière originale l’histoire des animaux. Le 9e art fait en effet écho à la situation et à la représentation du chat dans les sociétés humaines, avec des héros d’abord vus comme rusés et anticonformistes, tels Pat Hibulaire ou Krazy Kat, puis avec l’affirmation de fidèles compagnons, comme le chat de Gaston ou les félins « mignons » des mangas.

Mais l’analyse des « séries félines » permet aussi et surtout de mieux appréhender le fonctionnement de la BD. Les héros-chats jouissent d’une grande plasticité, et épousent plus ou moins les fonctions des personnages de papier humains.

On se demandera par exemple comment un félin muet communique avec les lecteurs, comment les chats naviguent entre dessin animé, dessin de presse et BD, ou encore si certains héros au pelage sombre peuvent être porteurs d’une identité afro-américaine.

L’ouvrage multiplie les exemples, en évoquant aussi bien la BD franco-belge que les comics et les mangas, et favorise les approches les plus diverses, en mobilisant des historiens de la BD et de l’animal, mais aussi des littéraires et des « stripologues ».



Philippe Delisle est professeur d’Histoire contemporaine à l’Université de Lyon 3. Il a fondé et dirige la collection « Esprit BD », dans laquelle il a publié plusieurs ouvrages, dont La BD au crible de l’Histoire (2019).

Table des matières :

Introduction : Le chat, personnage de BD incontournable, Philippe Delisle

I. Chats errants, chats méchants

1.Tout-Blanc de Benjamin Rabier, ou la remarquable ascension sociale d'un chat, Nicolas baron

2.Pat Hibulaire entre écran et comics : étude socialisée d’une crapule victimaire, Christian Chelebourg

II. Chats anticonformistes

3. Krazy Kat et l’écriture secrète de la félinité, Harry Morgan

4. « Bill the Cat » de Berkeley Breathed dans Bloom County, Mark McKinney

5. « On ne peut pas faire confiance à un chat… » : fable et parrhésie dans Le chat du Rabbin de Sfar, Fabrice Leroy

III. Chats (plus ou moins) compagnons

6. Un chat comique « muet » : Poussy, Philippe Delisle

7. Le chat de Gaston Lagaffe : à gaffeur, gaffeur et demi, Etienne Verrier

8. Neko manga : une histoire des chats en manga, Julien Bouvard

IV. Des humains « félinisés » ?

9. Un Âge d’Or qui réfléchit en s’amusant : Chaminou et le Khrompire, de Raymond Macherot, Jean-Louis Tilleuil

10. Blacksad : un héros « afro-félin » ?, Philippe Delisle

11. Le Chat de Philippe Geluck : naître ou ne pas naître héros de BD, Benoît Glaude