Alain Perusset,

Sémiotique des formes de vie. Monde de sens, manières d'être

De Boeck Supérieur: Louvain-la-Neuve, 2020

EAN 9782807329331 — 29.50 euros

Une étude de sémiotique contemporaine sur la façon dont nous donnons sens à nos expériences et révélons nos manières d'être.

La vie, qu’elle soit humaine ou animale, individuelle ou collective, ne peut compter que sur elle seule pour persévérer dans son cours et se maintenir dans le monde. Voilà pourquoi elle doit toujours s’activer et souvent emprunter des voies nouvelles lorsque sa persistance est menacée. Le sens est cette direction indéterminée que trace la vie, que tracent nos vies. En parcourant le monde, nous rencontrons, manipulons et produisons des textes et des objets qui, à leur tour, viennent à manifester un sens, celui que nous leur conférons au cours de nos existences et de nos expériences. Nous marquons ainsi toujours d’une empreinte symbolique notre environnement ; nous révélons toujours, par nos manières d’être et de faire, des formes de vie sémiotiques.

À la fois essai et introduction générale à la sémiotique, ce livre présente une étude complète et critique des formes de vie : une définition détaillée du concept, une clarification quant à leur rapport avec les pratiques, les stratégies et les styles de vie, une classification de leurs variétés, enfin, une explication de comment, à terme, elles parviennent à colorer de leurs éthiques les milieux humains, nos sémiosphères. Instaurant le dialogue entre sémioticiens actuels et historiques, comme Algirdas Julien Greimas ou Roland Barthes, cet ouvrage explore les nouveaux champs sémiotiques de l’expérience, de l'interprétation et de la culture, tout en offrant des pistes et des outils pour étudier et exercer le sens de façon plus éclairée.

Alain Perusset est sémioticien, docteur en sciences sociales et communication, linguiste et littéraire de formation.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE DE JACQUES FONTANILLE

INTRODUCTION

PRÉAMBULE À LA PREMIÈRE PARTIE

LE MONDE DE LA VIE

Chapitre 1 LES MÉTAMORPHOSES DE L’OBJET

1.1 De l’objet au corps-actant

1.2 Les particularités des corps-actants

1.3 Les variétés de corps-actants

1.4 La valorisation des corps-actants

1.5 La matérialité des corps-actants

1.6 L’iconicité des corps-actants

1.7 Les aspects des corps-actants

1.8 Les séquences et les produits sémiotiques

1.9 La structure de la sémiose

Chapitre 2 EN DESSUS ET AUTOUR DES CORPS-ACTANTS

2.1 Vers d’autres horizons existentiels

2.2 L’expérience des signes et des textes

2.3 L’expérience des motifs-énoncés

2.4 L’expérience des scènes pratiques

2.5 Les pratiques et les autres interactions

2.6 Les activités sémiotiques

2.7 Les pratiques humaines

Chapitre 3 LA VIE AU-DEDANS DES CORPS-ACTANTS

3.1 Premiers contacts avec la vie

3.2 L’impression d’une imperfection

3.3 La perception d’un cours d’action

3.4 Les présages d’une identité

3.5 La reconnaissance d’une volonté

3.6 L’évaluation d’un engagement

Chapitre 4 L’ÉTHIQUE AUTOUR DES FORMES DE VIE

4.1 La saisie d’une forme de rythme

4.2 Des états de choses aux états d’âme

4.3 L’appréciation des émotions

4.4 La formation des éthiques

4.5 La valorisation des éthiques

4.6 Les variétés de formes de vie

4.7 La problématique des stratégies

PRÉAMBULE AUX DEUXIÈME ET TROISIÈME PARTIES

DEUXIÈME PARTIE

LA VIE EN ACTION

Chapitre 5 AU SEIN DES SCÈNES PRATIQUES

5.1 L’activité comme auto-affection

5.2 L’activité comme énonciation

5.3 L’activité comme opération

5.4 L’activité comme pratique

5.5 La saisie des pratiques

5.6 L’opérateur de la pratique

5.7 Les autres acteurs de la pratique

5.8 La thématique pratique

5.9 L’arbitraire thématique

Chapitre 6 AU-DELÀ DES PRATIQUES SÉMIOTIQUES

6.1 La scène comme texte sémiotique

6.2 Le moment de la scénarisation

6.3 La mise en place des actants narratifs

6.4 Le récit de la quête des valeurs

6.5 L’achèvement de la quête narrative

6.6 De part et d’autre de la quête

6.7 Le schéma de la narrativité pratique

Chapitre 7 AUTOUR DES PROJETS PRATIQUES

7.1 Deux sujets et des projets

7.2 La relation entre pratiques et projets

7.3 L’ampleur et la pertinence des projets

7.4 La mise en oeuvre des projets

7.5 Un projet nommé destin

7.6 La révélation d’une identité narrative

7.7 La révélation du sens de l’action

Chapitre 8 DES PRATIQUES AUX FORMES DE VIE

8.1 Le bonheur comme fin de l’action

8.2 Les figures du bonheur pratique

8.3 De l’action à la scène pratique

8.4 La mise en scène des formes de vie

8.5 Les formes de vie du champ pratique

8.6 Le plan de l’expression des pratiques

8.7 Le plan du contenu des pratiques

TROISIÈME PARTIE

LES FORMES DE VIE

Chapitre 9 DES MANIÈRES D’ÊTRE MORALISABLES

9.1 Des manières d’être stratégiques

9.2 Des manières d’être naturelles

9.3 Des manières d’être générales

9.4 Des manières d’être envers l’Autre

9.5 L’Autre comme autorité morale

9.6 Les principales autorités morales

9.7 La puissance de la morale sociale

9.8 Les critères de l’évaluation morale

Chapitre 10 DES INTENTIONS ET POSITIONS SOCIALES

10.1 La valeur des styles de vie

10.2 Une société de styles de vie

10.3 Vices et vertus des styles de vie

10.4 Styles de vie et formes de vie

10.5 Les formes de vie sociales

10.6 Nombre et noms des styles de vie

Chapitre 11 DES QUALITÉS PROPRES À LA VIE

11.1 Être ou ne pas être

11.2 Le parcours génératif des styles de vie

11.3 Les formes de vie comme qualités

11.4 Des qualités contagieuses et mobiles

11.5 Des qualités diffuses, mais prégnantes

11.6 Des qualités quadrillant l’espace social

Chapitre 12 DES IDENTITÉS CULTURELLES PÉRENNES

12.1 La double identité des présences matérielles

12.2 Des identités détonantes et évidentes

12.3 L’évidence, fondatrice du mythe

12.4 Le mythe, producteur de culture

12.5 L’inévitable culturalisation des identités

12.6 La forme de vie comme essence identitaire

12.7 De la forme de vie à l’idéal de vie

CONCLUSION