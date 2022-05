Perspectives artistiques et littéraires sur les périphéries. Stratégies de subversion et d’émancipation des périphéries et desmarges face aux centres (Paris Univ. & en ligne)

1er juin 2022, 18h-20h

Traduire depuis la prison, écrire depuis les marges :

Table ronde autour de la traduction collective de Princesa de Fernanda Farías

de Albuquerque et Maurizio Iannelli »



Le Moulin à café, 8 Rue Sainte-Léonie, 75014 Paris



Lien de l’événement :

https://www.facebook.com/events/715581413020438/?ref=newsfeed

En présence des traductrices Armelle Girinon (LUHCIE, Université Grenoble

Alpes) et Virginie Culoma-Sauva (CAER, Aix-Marseille Université), en discussion

avec Sam Bourcier (ULR 4074 Cecille, Université de Lille) et Mateusz Chmurski

(UMR 8224 Eur’ORBEM, Sorbonne Université)



Animation : Nicola Brarda et Laura Maver Borges (ELCI, Sorbonne Université)



Depuis plusieurs années, le contexte francophone connaît un regain d'intérêt

pour la traduction comme pratique transféministe de mise à disposition de

textes essentiels à une compréhension et à une cartographie plus vaste des

perspectives politiques des corps minorisés. Le roman autobiographique

Princesa de Fernanda Farias de Albuquerque, co-écrit et conçu au début des

années 1990 avec deux autres codétenus (Maurizio Iannelli et Giovanni Tamponi)

dans le quartier des hommes de la prison de Rebbibbia, à Rome, méritait une

traduction française que l'on doit à un collectif de cinq traductrices.

Ce texte et sa traduction permettent d'interroger la dimension de l'archive, sa

nature, sa production, son usage, mais aussi de questionner le statut des

écritures de soi et de la dimension de l'intime dans les processus de résistance

collective et politique. Enfin, le texte, par son contexte même de production,

confronte le lecteur au fait de la migration, du plurilinguisme, de l'écart, de la

mise en marge dans des espaces nouveaux.



-----------------------------

2 JUIN 2022, 9h30-18h



JOURNÉE D’ÉTUDE - Maison de la Recherche, salle D223



Pour y assister en ligne :



https://univ-paris8.zoom.us/j/93443790236?pwd=Y1JBdytQcElVQ09iVStyRGp6REp

NZz09



9h30-10h : accueil des participant-es



10h-10h30 : Introduction

Virginie Adam (REIGENN, Sorbonne Université), Astrid Greve Kristensen (UMR

8224 Eur’ORBEM, Sorbonne Université) et Aida Čopra (ELCI, Sorbonne Université)



10h30-12h : Énonciations depuis les marges



Sonia Gavory (UMR 8224 Eur’ORBEM, Sorbonne Université) – « Outside » : Une

mise en scène de Kirill Serebrennikov depuis les marges



Marie Duic (EA VALE, Sorbonne Université) – La mode vue depuis la province :

Excentricité vestimentaire et géographie textile dans Cranford (1853) d’Elizabeth

Gaskell



Rebeh Dabbabi-Rhimi (Laboratoire Intersignes, Faculté des Sciences Humaines et

Sociales de Tunis) – La parole pamphlétaire dans Écrire en pays dominé (1997) de

Patrick Chamoiseau : Interroger la dichotomie « Centre/périphéries » pour faire

face à une géopolitique mondialisée



Modération : Joseph Kebe-Nguema (REIGENN, Sorbonne Université) et Maria

Turgieva (UMR 8224 Eur’ORBEM)



12h-13h30 : Déjeuner



13h30-15h30 : Distinctions et subversions face aux centres



Chloé Pretesacque (LIRA, Sorbonne-Nouvelle) – Êtres marginaux : Mycètes,

méduses et escargots, une communauté queer des ruines contemporaines



Clara Metzger (Centre de recherche en littérature et poétique comparées,

Université Paris Nanterre) – Mise en mouvement, mise au ban dans les romans

de Virginie Despentes : subversion ou révolution des rapports entre centre et

périphérie ?



Luiz Barbosa (Santa Catarina State University) – "Reproduction" in "Distinction":

Constructing the Music Teacher Educator in Brazil. Reflections from the Margin

Antoine Alario (LEGS, Université Paris 8 Vincennes) - Périphéries queer : La

théâtralité peut-elle subvertir les normes du centre ?



Modération : Naïma Berkane (UMR 8224, Sorbonne Université) et Laura Maver

Borges (ELCI, Sorbonne Université)



15h30-16h : Pause-café



16h-17h30 : Entre centres et périphéries : Circulations, mises en réseaux, transmissions.



Antonio Pacifico (IETT, Université Jean Moulin Lyon 3, AAM, Università di Napoli

“L’Orientale”) – Les stratégies d’écriture et d’édition des écrivains irakiens de la

diaspora face au champ international



Leticia Leme (masterante, Université de Campinas – Unicamp) – Marie Laurencin

et les artistes brésiliennes de l'avant-garde : Un regard sur la circulation de l'art

moderne vers les « périphéries »



Astrid Chabrat-Kajdan (Passages Arts & Littératures XX-XXI, Université Lyon 2) – La

difficile circulation du théâtre palestinien à l’international : Les partenariats avec

l’Europe comme voie d’accès ?



Modération : Nicola Brarda (ELCI, Sorbonne Université) et Lola Sinoimeri (LEGS,

Université Paris 8 Vincennes, UMR 8224 Eur’ORBEM, Sorbonne Université)



17h30-18h : Conclusion de la journée



Virginie Adam (REIGENN, Sorbonne Université) et Iris Saada (UMR 8224 Eur'ORBEM, Sorbonne Université)



-----------------------------



Organisé par ERjIS-ELCI, Élans-REIGENN, Passage-UMR 8224 Eur’ORBEM et l’ED 020 de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, LEGS UMR 8238 et l'ED 31 de l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis et Initiative Théâtre (Alliance Sorbonne Université).



Comité d'organisation

Virginie Adam (REIGENN), Naïma Berkane (Eur'ORBEM), Nicola Brarda (ELCI), Aida

Čopra (ELCI), Astrid Greve Kristensen (Eur'ORBEM), Joseph Kebe-Nguema

(REIGENN), Laura Maver Borges (ELCI), Iris Saada (Eur'ORBEM), Lola Sinoimeri

(LEGS, Eur'ORBEM), Maria Turgieva (Eur’ORBEM)



Comité scientifique

Agathe Mareuge (MCF, Sorbonne Université, REIGENN), Silvia de Min (Sorbonne

Université, ELCI), Gaïa Perreaut (Sorbonne Université, REIGENN), Małgorzata

Smorąg-Goldberg (PR, Sorbonne Université, Eur’ORBEM), Valentina Sturli

(Université de Padoue, Département d’études linguistiques et littéraires).