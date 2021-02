En visioconférence

Penser la promenade littéraire

11-12 mars 2021

Colloque en visioconférence

Jeudi 11 mars

9h30 Accueil des participants

9h45 Introduction

10h-11h30 ITINERAIRES

Marie-Clémence Régnier - Promenades littéraires dans les Hauts-de France : des "sentiers littéraires" aux applications géolocalisées

Sébastian Thiltges - Sur les pas des poètes ? Une comparaison de deux sentiers littéraires luxembourgeois

Delphine Saurier - Pérégrinations de la figure de Proust en promenades littéraires

Pause

11h45-12h45 CENTRES ET PERIPHERIES

Charles Coustille - Une promenade à travers les 427 rues Charles-Péguy de France

Laurent Devisme - L’expérience urbaine entre littérature et sciences sociales : des arpenteurs sous influence ?

Pause

14h30-16h45 PROMENADE LITTERAIRE ET ECRITURE

Samantha Caretti - Sacre de l’écrivain, sacre du site littéraire à l’époque romantique : quand « le génie […] s’empare des paysages »

Brigitte Diaz - De la promenade au pèlerinage : George Sand aux Charmettes sur les pas de Jean-Jacques Rousseau

Pause

Caroline Casseville - Promenade familiale et promenade littéraire : François Mauriac et Claude Mauriac

Mathilde Labbé - Autoportrait de l’écrivain en pèlerin

Vendredi 12 mars

9h30-11h PROMENADE ET MODALITES DE LA LECTURE

Lucie Houdu - La promenade littéraire dans le film-poème Metamorpheus : déplacements, dédoublements et questionnements

Sara Rodrigues de Souza - La mise en tourisme du texte littéraire quand le texte s’y oppose

Vincent Gogibu - La Petite ville ou le double statut de la promenade littéraire selon Remy de Gourmont

Pause

11h15 - 12h45 PATRIMONIALISATION DES TERRITOIRES

Jean-Philippe Pettinotto - Ferney-Voltaire : entre tourisme d’affaires et tourisme littéraire

Tom Williams - Promenades littéraires à Paris : guides et itinéraires pour touristes anglophones, 1880-1920

Emmanuelle Peraldo - L’expression de la sensibilité à la nature dans les récits des alpinistes victoriens anglais (Whymper, Coolidge, Forbes, Wills) : marche et intertexte romantique

Pause

14h30-16h30 EXPERIMENTATIONS TOURISTIQUES

Annick Farina et Ilaria Natali - Intersecting travel paths: from Susan Horner to the LBC corpus (and beyond)

Elisabeth Emery - NightWood : Edith Wharton, promenades littéraires, and literary tourism in the age of Covid-19

Pause

Florent Laroche - Le projet Reseed : conception sémantique d’objets patrimoniaux digitaux

Sonia Anton - L’escale littéraire. L’exemple de deux promenades littéraires sur mobilier urbain, enjeux scientifiques et politiques

16h45 Conclusion et clôture du colloque.

Pour recevoir les liens de connexion, inscription avant le 9 mars : mathilde.labbe(chez)univ-nantes.fr

Comité scientifique :

Laurent Devisme, AAU, Ecole nationale supérieure d’architecture de Nantes

Brigitte Diaz, LASLAR, Université de Caen-Normandie

Mathilde Labbé, LAMO, Université de Nantes

Emmanuel Vernadakis, CIRPaLL, Université d’Angers

Tom Williams, CIRPaLL, Université d’Angers

Colloque organisé dans le cadre du programme « La littérature dans l’espace public »