Marie-Frédérique Pellegrin,

Pensées du corps et différences des sexes à l'époque moderne

Descartes, Cureau de la Chambre, Poulain de la Barre et Malebranche

ENS Editions, collection "La croisée des chemins", 2020.

EAN13 : 9791036202469.

Souvent éludée par l'histoire de la philosophie, la question philosophique et médicale de la différence des sexes est fondamentale à l’époque moderne. Les modèles pour penser cette différence proviennent essentiellement de deux anthropologies opposées : celle de Descartes et celle de Cureau de la Chambre. Leurs sciences de l’être humain examinent tout d’abord les interactions entre corps et esprit, mais elles mettent surtout en valeur les pensées propres du corps par le biais de l’imagination.

C’est à même le corps que se décide si femmes et hommes sont égaux. Les lectures critiques de ces deux modèles proposées d’un côté par Malebranche et de l’autre par Poulain de la Barre confirment que le xviie siècle constitue un tournant dans l’analyse psycho-physiologique et morale. La confrontation de ces quatre philosophes permet de comprendre comment se sont constituées des lignées théoriques sur sexe et genre qui sont toujours actuelles : celle de l’égalitarisme et celle d’un différencialisme qui peut être inégalitaire ou égalitaire.

Sommaire

Introduction générale

Partie I. Descartes : pensées corporelles et sexe

Introduction : Descartes, celui qui a « tout gâté, tant en philosophie qu'en bonne médecine »

Chapitre I. Le « vrai homme »

Chapitre II. Pensées corporelles et naissance des passions

Conclusion

Partie II. Cureau de la Chambre : caractère et sexe

Introduction : Cureau sémiologue des passions

Chapitre III. Imaginer la beauté

Chapitre IV. Perfection et excès des caractères

Conclusion

Partie III. Malebranche : sexe et hérédité

Introduction : Malebranche, « homme, chrétien, français »

Chapitre V. L'homme pécheur

Chapitre VI. La femme chrétienne

Conclusion

Partie IV. Poulain de la Barre : sexe et égalité

Introduction : Poulain de la Barre observateur du beau sexe

Chapitre VII. La fin des caractères des passions

Chapitre VIII. La vraie femme

Conclusion

Conclusion générale

Bibliographie générale

Voir le livre sur le site de l'éditeur…