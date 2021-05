Paula Klein

Petites mémoires et écriture du quotidien. Cortázar, Perec et leurs échos contemporains

sous la responsabilité éditoriale d'Emmanuel Bouju et Lucie Campos

Paris, Classiques Garnier, coll. Littérature, histoire, politique, 2021

*

EAN : 9782406107682

326 pages

25 €

*

Ce livre met en dialogue les œuvres de Julio Cortázar et de Georges Perec et fait entendre les échos contemporains des petites mémoires qu’elles ont pratiquées, par une série d’ouvertures consacrées aux réappropriations du surréalisme et des littératures à contrainte jusque dans le Cône Sud.

Table des matières