Paul Scarron, Le Virgile travesti

édition de Jean Serroy

Paris, Classiques Garnier, coll. Classiques Jaunes, 2021

*

EAN : 9782812414633

696 pages

18 €

*

Travestissant Enée en bourgeois grotesque, Scarron joue avec la tradition littéraire et amplifie chaque épisode d’incidents parodiques et de digressions anachroniques, échos des dissonances politiques et esthétiques de son temps. Il y forge une langue riche et extravagante qui trouve son aboutissement dans Le Roman comique.

Table des matières