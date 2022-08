Un grand nombre de textes imprimés intitulés « remonstrances » paraissent en France pendant les conflits politiques et religieux de la fin du XVIe siècle. Mais que sont ces remontrances, dès lors que l’on sort de l’enceinte parlementaire ? En quoi se distinguent-elles des doléances, des requêtes, des harangues, des suppliques, des plaintes, etc. ? Sont-elles caractéristiques d’un seul camp confessionnel ?

En cherchant à distinguer ce genre hybride, entre écriture et oralité, cette étude montre que les remontrances révèlent une face cachée de cette période de troubles. En effet, loin de la violence souvent mise en valeur, elles soulignent au contraire l’importance des discours de paix et de justice en temps de guerre, mais ausi la permanence des négociations discrètes en vue de la réforme de l’Église et de l’État. Elles font finalement apparaître une autre chronologie de ce que l’historiographie a retenu sous le terme de « guerres de religion ».

Table des matières

Introduction. Négocier la paix et les réformes. Quelle histoire des discours ?

Première partie.

Les remontrances : un genre de discours spécifique ?

Chapitre premier. Un genre hybride

Définitions de remonstrer et remonstrance

Les usages du verbe remonstrer

Les usages du substantif remonstrance

L’origine parlementaire des remonstrances

Les traces de l’origine parlementaire dans les remonstrances

Chapitre II. Remontrances orales et écrites

Un discours oral ?

De l’oral à l’écrit, du manuscrit à l’imprimé

Temporalités : itinéraires de remontrances

Les éditeurs et le public

Le travail des imprimeurs

Chapitre III.

Présentation du corpus

Les rédacteurs

Des constantes littéraires ?

Banalités et particularités

Une nouvelle chronologie des guerres civiles ?

Deuxième partie.

Un moyen de gouverner, un moyen de contester

Chapitre IV.

Le roi, destinataire principal

Les adresses au roi

Éloges du roi et actes de fidélité

Le pouvoir du roi : urgence, espoir, risque et menace

Les réponses du roi : le problème de l’efficacité des remontrances

Chapitre V.

Les remontrances comme moyen de gouverner

L’expression de la volonté du roi

Le bon gouvernement, le serment et les ancêtres

Une monarchie chrétienne

Chapitre VI.

La situation critique du royaume

La désolation de la France aux « quatre coins et au milieu »

Les ennemis : l’hérétique, le politique et l’étranger

Violence des remontrances

Troisième partie.

L’émergence d’une « société ouverte » ?

Chapitre VII.

La représentation de la société

Le droit des autorités constituées

Procédures de délégation et représentativité

Les voix isolées : représentation spontanée et auto-proclamation

Chapitre VIII.

La défense du peuple : une société ouverte « bien ordonnée »

La société ordonnée : l’obéissance du peuple

Protéger le peuple affligé : peuple, officiers et soldats

Trois doléances : impôts, justice et paix

La défense des intérêts particuliers

Chapitre IX.

La « reformation » du royaume

Les conditions de la réformation : rejet de la violence et parrhesia

Les objectifs : union, concorde et amitié des Français

La réformation de l’État : la « monarchie de conseil »

Une France « au vray chrestienne »

Conclusion

Annexes

Catalogue des remontrances imprimées, 1557-1603

Sources

Bibliographie

Index nominum