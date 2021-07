Politika a le plaisir d'annoncer la parution du numéro 9 de la revue Passés Futurs.

Ce nouveau numéro est constitué de deux dossiers thématiques. Le premier « L'histoire à l'École en Europe de l'Est », coordonné par Valentin Behr et Ewa Tartakowsky, porte sur la façon dont l'histoire est enseignée dans les pays postcommunistes d'Europe centrale et orientale. Le dossier interroge tant les modalités d'élaboration de programmes scolaires que les stratégies de transmission et de valorisation de cette discipline dans d'autres instances que l'École, comme celles muséales et culturelles.

Le second dossier « José Artigas, un héros en débat », écrit en espagnol et coordonné par Ana Clarisa Agüero et José Rilla, est consacré à ce militaire, devenu héros national en raison de sa participation à la guerre d'indépendance de l'Argentine et de l'Uruguay, ainsi qu'aux diverses formes d'usages et emprunts qui ont été faits de ce personnage historique, à l'instar d'un projet écologique et agricole qui revendique le patronage symbolique d'Artigas.

La revue est disponible en ligne et intégralement en libre accès.

Passés Futurs, Politika, juin 2021, 9

ISSN 2558-7935

Sommaire

« L'histoire à l'École en Europe de l'Est »

Politiques historiques à l’Est : production et transmission

Valentin Behr, Ewa Tartakowsky

Valentin Behr, Ewa Tartakowsky Tannenberg ou Grunwald ? L’écriture d’un manuel d’histoire commun au-delà des controverses

Emmanuelle Hébert

Emmanuelle Hébert An Impossible Reconciliation. National Memory and Individual Identity in the Czech Republic

Muriel Blaive

Muriel Blaive L’enseignement de l’histoire du communisme à l’Est. Bulgarie, Roumanie, République de Moldavie

Anemona Constantin

Anemona Constantin Les musées scolaires en Russie. Entre politiques historiques et pratiques sur le terrain

Olga Konkka

Olga Konkka Les récits historiques éducatifs en Pologne. Productions et transmissions

Valentin Behr, Ewa Tartakowsky

« José Artigas, un héros en débat »

Artigas, un retorno a varias orillas

Ana Clarisa Agüero, José Rilla

Ana Clarisa Agüero, José Rilla Artigas terminable/interminable

Ana Clarisa Agüero

Ana Clarisa Agüero Artigas ha vuelto Usos del pasado, historia, política y medios

José Rilla

José Rilla ¿Cuántos Artigas? Apuntes sobre la construcción/apropiación de un personaje

Ana Frega

Ana Frega Artigas y su bandera en las disputas políticas argentinas

Fabio Wasserman

Également dans ce numéro

Varia : Atrocidades visuales. Reflexiones metodológicas en torno a la historicidad de las imágenes

Vicente Sánchez-Biosca

Vicente Sánchez-Biosca Varia : « Descubrir cosas aparentemente imposibles de descubrir »

Nicolás Kwiatkowski, Giovanni Levi

Nicolás Kwiatkowski, Giovanni Levi Note critique : Review of Aldo Schiavone, Une histoire de l’égalité : Leçons pour le XXIe siècle, trans. Giulia Puma, Paris, Fayard, 2020

Devin J. Vartija

Devin J. Vartija Note critique : Review of Manuel Burón, El patrimonio recobrado. Museos indígenas en México y Nueva Zelanda (Madrid: Marcial Pons, 2019)

José Beltrán

José Beltrán Note critique : Review of Silvano Montaldo, Donne delinquente. Il genere e la nascita della criminologia (2019)

Pietro Corsi

Pietro Corsi Note critique : Review of Lilia M. Schwarcz, Heloisa M. Starling, A bailarina da morte. A gripe espanhola no Brasil, São Paulo, Companhia das Letras (2020)

Luciana Heymann

