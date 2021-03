Pascal-Raphaël Ambrogi

Dictionnaire culturel du Christianisme. Le sens chrétien des mots

Préface de Monseigneur Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers

Honoré Champion, "Les dictionnaires" N° 23, 2021

1040 p., broché, 15 x 21 cm.

39,90 €

EAN13 : 9782380960242.

Le vocabulaire d’une chrétienté deux fois millénaire, matrice de la civilisation européenne, a modelé notre structure sociale, nos usages et notre langue. Il doit donc demeurer à la portée du plus grand nombre. Ce dictionnaire comporte plus de 6300 entrées, elles-mêmes divisées en plusieurs définitions. Précises et concises, elles sont le plus souvent illustrées par des propos et des écrits des papes, des membres du clergé, et des citations des grands textes chrétiens. Les termes sont, le plus souvent, rassemblés en groupes sémantiques afin de permettre l’appréhension globale et immédiate d’un thème ou d’une notion.

Pascal-Raphaël Ambrogi est haut fonctionnaire, écrivain, terminologue, engagé dans la défense du patrimoine linguistique français.

Table des matières