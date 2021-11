Ouvrage publié avec le soutien de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte - FABA

Trad. par Albert Bensoussan, Alejo Carpentier, André Chastel, Pierre Daix et Paule-Marie Grand. Édition de Marie-Laure Bernadac et Christine Piot



Écrits (1935-1959) : écrits poétiques - Le Désir attrapé par la queue - Les Quatre Petites Filles - L’Enterrement du comte d’Orgaz - Manuscrits, notations et phrases isolées (1893-1964) - « Picasso écrivain ou la poésie hors de ses gonds » - Vie & Œuvre illustré - Dossier : « La Poésie de Picasso. Dictionnaire abrégé » - Dossier : « Picasso et la pratique de l’écriture ».

Comme il l’avait confié à Jaime Sabartés en 1939, Pablo Picasso avait rêvé d’un livre qui « serait le reflet le plus exact de sa personnalité et son portrait le plus fidèle. On y verrait exprimé le désordre qui lui est propre. Chaque page serait un vrai “pot-pourri” sans la moindre trace d’arrangement ou de composition. […] Simplicité et complexité s’allieraient comme dans ses tableaux, ses dessins ou ses textes, comme dans une pièce de son appartement ou de son atelier, comme en lui-même ».

Dans le prolongement de ce désir, la présente édition donne à lire l’ensemble des écrits de Picasso publiés en 1989, auxquels s’adjoignent un grand nombre d’inédits découverts dans l’ancienne collection de Dora Maar, dans des collections privées et celles des musées Picasso (Paris, Barcelone). Composés au crayon noir, en couleurs, à l’encre de Chine, au stylo-bille ou encore au crayon-feutre, ces textes ornent papier à dessin, à lettres, dos d’enveloppe, cartons d’invitation, morceaux de papier journal… Certains sont même gravés, enluminés, lithographiés ou peints, ainsi élevés au rang d’œuvre d’art.

La fascination que continue d’exercer Picasso sur le public rend plus que jamais nécessaire la lecture de ces écrits, souvent méconnus et pourtant indispensables à l’appréhension et à la compréhension de son œuvre. Cette édition bénéficie des derniers apports de la recherche en cours dans un volume en couleurs, richement illustré d’œuvres et de manuscrits, et, à la manière d’un parcours muséal, elle permet de s’immerger au cœur du processus créatif de l’un des plus grands artistes du XXe siècle.