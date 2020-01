Paul Vidal de la Blache (Marie-Claire Robic, Jean-Louis Tissier, Jean-Christophe Bailly)

Carnet 9. Allemagne & Varia

Macula éd.

Collection : Opus incertum

204 pages

bibliographie, index, chronologie

4 illustrations couleur

1 illustrations noir et blanc

ISBN 978-2-86589-120-7

ISSN 2497-8698

1re édition : 2019

Paul Vidal de la Blache,

Marie-Claire Robic, Jean-Louis Tissier, Jean-Christophe Bailly

« Marburg – grès rouge – bois –

Entre la Lahn & la Schwalm (Fulda), ni

mgnes ni tunnels, mais pays très boisé peu

habité.

Cassel et Wilhelmshöhe

jolie vallée de la Fulda jusqu’au

bassin de Münden.

Prairies de la vallée de la Leine ;

on ramasse les foins, beaucoup de

femmes travaillent ; aspect gai de

la campagne.

Hannover – 12-13 7bre, t.à.f. en

plaine – type de gde ville

du Nord ; beaux quartiers neufs. »

telle est donc la matière de ce livre : la notation à l’état sauvage dans la plus civilisée des attitudes. Un voyageur visite un pays alors ennemi, nous sommes en 1885-1886, et il note ce qu’il voit et ce qu’il devine il se déplace en train, il cherche à comprendre, à caractériser, il est en route aussi vers lui-même et vers le très grand géographe qu’il sera, qu’il est déjà sans doute.

Des circonstances d’écriture et des raisons d’être de ce Carnet 9 consacré principalement à l’Allemagne et prélevé dans le corpus des 33 carnets de Paul Vidal de la Blache conservés à la Bibliothèque de l’Institut de Géographie de Paris, le commentaire critique attentif et précis de Marie-Claire Robic et Jean-Louis Tissier répond, et c’est ainsi une très précieuse archive qui nous est transmise avec un soin extrême, et qui nous procure la surprise de pouvoir lire aussi ces traces d’une pensée en devenir comme une sorte de poème matériel porté par la joie de nommer.

Voir le site de l'éditeur…

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Le charme flou de l’archive", par Maïté Bouyssy (en ligne le 2 janvier 2020)

L’édition parfaite d’un petit carnet de voyage du fondateur de la géographie française, Paul Vidal de La Blache, est une réussite esthétique et intellectuelle. Le recto donne la photo de la page, en regard du texte déchiffré au verso. Le fétichisme du document brut, les mystères d’une pensée d’époque, sa logique, intéressent autant que le sujet, un regard sur l’Allemagne de 1885 et 1886. De quoi régaler le lecteur et, pourquoi pas, le bibliophile.