Esthétiques radicales. Actualité des avant-gardes

Pierre Taminiaux

Editions Hermann, 2021

*

234 p.

24 EUR

ISBN : 9791037006684

*

DESCRIPTION

Cet ouvrage rassemble des écrits critiques portant sur les avant-gardes du XXe siècle et sur leurs significations esthétiques et philosophiques pour notre monde contemporain. Il analyse tant la littérature que les arts plastiques issus de ces mouvements, du surréalisme à Cobra, en passant par l'Internationale lettriste. Son propos est de montrer l'exceptionnelle diversité d'expression de ces avant-gardes, du poème-manifeste au récit autobiographique, de l'écriture automatique à l'essai, et de la peinture au ready-made. Il inclut en outre un ensemble de photographies personnelles qui illustrent et soulignent l'importance de la thématique du vide pour ces mouvements.

Pierre Taminiaux est professeur de littérature française et francophone du XXe et du XXIesiècles à Georgetown University (Washington). Il est l'auteur de nombreux essais critiques sur les rapports entre la littérature et les arts plastiques, en particulier dans les avant-gardes. Il est également artiste et écrivain.

Voir le site de l'éditeur...