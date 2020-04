Le montage organique

Eisenstein et la synthèse des arts

Pascal Rousse

Préface de Philippe Sers



MétiPress éditions

ISBN: 978-2-940563-56-2

Date de publication: 2019-10-18

Nombre de pages: 304

En sondant les fondements philosophiques de la démarche créatrice de Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein, Pascal Rousse livre avec Le montage organique une interprétation neuve de l’œuvre et de la pensée du grand réalisateur russe.

Élevée au rang de véritable concept par Eisenstein, la technique du montage sert de fil théorique à ces pages et permet de privilégier la cohérence d’une pratique artistique qui entendait faire du cinéma une nouvelle forme de synthèse des arts: critique, dynamique et ouverte.

Constructiviste et architectonique, le concept eisensteinien de montage s’oppose au primat habituellement accordé à la narration ainsi qu’à l’idée d’une réalité déjà donnée qu’il suffirait d’enregistrer. Cette relation insoumise à l’être, cette conception d’un monde toujours à transformer selon une perspective éthique ne pouvait qu’entrer en contradiction avec le pouvoir.

C’est pourquoi l’image persistante d’un virtuose de l’esthétisation au service de la propagande sera ici réfutée par l’analyse des œuvres cinématographiques.

Table des matières

Préface | 11

Philippe Sers

Qu’est-ce que le montage ? | 15

Introduction

L’ART ET L’AFFECTIVITÉ

La mise en forme de la présentation | 25

L’expérience de l’image | 25

Construction et composition | 33

Mise en scène et cadrage | 44

L’image et l’événement | 59

La distraction | 59

L’affect | 67

Le pathétique et l’extase: L’escalier d’Odessa

du Cuirassé Potemkine | 76

LE MONTAGE INTELLECTUEL

Principes et modèles constructifs | 97

Les ruines et la distorsion spatio-temporelle: Piranèse, Gradiva | 97

Le labyrinthe et l’archipel: Ulysse de Joyce | 110

Réorganiser l’espace visuel: Octobre | 123

Le montage et la vie | 139

Le réalisme carnavalesque: Le Capital et La Grève | 139

Transformer le mode de vie: La Maison de verre (Glass House) | 154

La vie souveraine: Que viva Mexico ! | 168

LE MONTAGE VERTICAL

Vers le montage vertical: La Ligne générale | 187

Dialectique du moderne et de l’archaïque | 187

Rêve, utopie et réveil dialectique | 200

Prémisses du montage vertical: le montage polyphonique | 207

L’expérience émotionnelle de l’espace:

Alexandre Nevski et Ivan le Terrible | 229

La stratification: Alexandre Nevski | 229

Pouvoir et justice: Ivan le Terrible | 248

Ivan le Terrible: le sacrifice | 260

Vers le paradigme artistique du montage | 281

Conclusion

Bibliographie | 287

Remerciements | 299