Le juste 1

Dans ce recueil de dix conférences, prononcées pour la plupart devant des juristes, Paul Ricoeur délimite les contours d’une philosophie de la justice coincée entre, d’une part, la philosophie morale et, de l’autre, la philosophie politique. Il écrit notamment qu’« entre une philosophie où la question du droit est occultée par la hantise de la présence incoercible du mal à l’histoire et une philosophie où le droit est reconnu dans sa spécificité non-violente, je propose de dire que la guerre est le thème lancinant de la philosophie politique, et la paix, celui de la philosophie du droit ». En dialoguant avec Platon, Aristote et Kant, ou encore Hannah Arendt et John Rawls, il pense le juste en « son lieu propre » c’est-à-dire à partir de l’acte de juger, qui doit être soustrait aux seuls juristes car les notions de reconnaissance, de sanction, de réhabilitation, de pardon ou de « juste distance » portent l’exigence de justice en chacun d’entre nous.

Paul Ricoeur (1913-2005)

Philosophe, monument de la philosophie française du XXe siècle, il n’a cessé de nouer le dialogue avec les sciences humaines dans leur diversité et avec les recherches exégétiques et bibliques