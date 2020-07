Sur le geste de l'abandon

Pascal Quignard, Mireille Calle-Gruber

Hermann éd.

Paru le 02/09/2020

ISBN : 9791037003058

Collection : Hors collection

Pages : 212

Prix : 27,00 €

« Sur la couverture du livre que vous tenez entre vos mains, ce n’est déjà plus le geste de l’abandon d’Ariane, ce sont les immenses ailes noires d’Hypnos qui déploient un tout nouveau monde obscur où elles entraînent l’abandonnée » (Pascal Quignard, Images pour écrire).



À l’occasion de la donation de ses archives à la BnF, Pascal Quignard a confié à son amie Mireille Calle-Gruber le soin de composer, d’images et de mots, les illuminations mystérieuses qui emportent son œuvre Sur le geste de l’abandon.



Et c’est tout l’univers de l’écrivain qui nous rêve.

