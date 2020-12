Pierre Pachet

Écrits sur le stoïcisme ancien

Suivis d’une traduction des Fragments de Cléanthe

Préface de Patrick Hochart

Mimèsis éd.

ISBN 9788869762390 — 160 p. —16,00€

Ce volume rassemble les contributions de Pierre Pachet à l’histoire de la philosophie grecque, depuis 1968, avec sa thèse de doctorat – une édition commentée des fragments de Cléanthe – jusqu’en 1978, année de sa participation au recueil Les Stoïciens et leur logique.

Pourquoi donc le stoïcisme ? Sans doute son «­ accointance avec les Stoïciens avait du sens­ » et «­ leur fréquentation (lui) avait profité­». Car c’est Cléanthe le philosophe qui ne se sépare pas du «­poète inspiré de l’hymne à Zeus­», que Pachet fait ‑ gurer au centre de son recueil et qui témoigne d’un effort pour retrouver l’unité proprement hellénique de la poésie et de la philosophie, brisée par Platon.

C’est en définitive à l’écrivain plus qu’à l’historien que Pachet entend qu’on laisse Cléanthe, moins pour reconstituer son système philosophique que pour y trouver «­ un exemple, un précurseur, un frère­».

Pierre Pachet (1937-2016) a été écrivain, critique littéraire et essayiste. Auteur d’une oeuvre littéraire centrée sur l’intime: Autobiographie de mon père, 2008, Devant ma mère, 2007, et de nombreux essais. Il a été également le traducteur de La République de Platon. Un écrivain aux aguets. Œuvres choisies, vient de paraître.

