Pierre Pachet,

Un écrivain aux aguets. Œuvres choisies

préf. E. Carrère, postface M. Rueff

éd. Pauvert

Parution : 22/01/2020

960 p. —28.00 €

EAN : 9782720215650

EAN NUMÉRIQUE : 9782720216701

"Depuis Autobiographie de mon père, j'étais fasciné par ses livres, par cette voix sourde et obstinée, par cette façon de regarder sans ciller tout ce qui compose une expérience humaine. Toute son œuvre est un exercice d'intranquillité et de vigilance." —Emmanuel Carrère (extrait de la préface)



Ce volume contient :

Autobiographie de mon père

Le Grand âge

Bêtise de l’intelligence

Conversations à Jassy

L’œuvre des jours

Adieu

L’Amour dans le temps

Devant ma mère

Sans amour

Préface d’Emmanuel Carrère

Postface de Martin Rueff

Notices d’introduction de Yaël Pachet



Écrivain, essayiste, traducteur et critique littéraire, Pierre Pachet (1937-2016) s'est intéressé aussi bien au sommeil, à la littérature de l'Est, de Kafka à Soljenitsyne, qu’à l'Histoire et à la politique. Mais au-delà d'un apparent éclectisme, il a surtout laissé une œuvre littéraire de premier plan. Le choix proposé dans ce volume, orienté vers l'écriture de l'intime, à l'écoute de personnes aimées et proches mais aussi des laissés pour compte de la vie moderne, permet de mieux saisir l'individu Pierre Pachet : un grand écrivain contemporain aux aguets, sensible au « devoir que l'on a d'être celui que l'on est ».

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"L’inquiétude et la lucidité", par Jean Lacoste (mis en ligne le 28 janvier 2020)

De l’essai de 1992 sur Le grand âge à Sans amour en 2011, sur la solitude des femmes âgées, en passant par le bouleversant Adieu (2001) sur la mort de son épouse, Soizic, L’amour dans le temps (2005) sur la sexualité et Devant ma mère (2007), sur la maladie d’Alzheimer, autant d’essais (de « tentatives ») dans lesquels Pierre Pachet a choisi d’affronter avec une « impudeur énigmatique » – une expression qu’il applique à Kafka – un réel à la fois très intime et très communément partagé. Nul doute que chacun peut ou pourra se retrouver dans cette expérience de l’instabilité, de « l’intranquillité », d’autant plus que, ainsi rassemblés et commentés par sa fille Yaël, ces textes mettent en évidence la force de l’écrivain « aux aguets ».