Traduit de l'italien

par Olivier Apert et Ivan Messac

Postface de Leonardo Sciascia

Edition bilingue

Cette nouvelle édition augmentée de Je suis vivant propose des poèmes de jeunesse de Pasolini, écrits entre 1945 et 1947. Son écriture est d’une étonnante maturité, d’une élégante simplicité et ferveur, qui parfois laissent place à une tonalité plus sombre, à une conscience de la solitude et de la perte, du temps qui ne reviendra pas.

Extrait



Je n’ai qu’un seul nom, je suis vivant



dans mon passé, dans l’enveloppe des ciels,



des champs, si fragiles qu’un souffle



les transforme…





Pier Paolo Pasolini (Bologne, 1922 — Ostie, 1975)



Poète (Les cendres de Gramsci, Poésie en forme de rose), romancier (Pétrole), cinéaste (Théorème, L’évangile selon saint Matthieu). Aux éditions Nous : Saint Paul (2013) et La rage (2014).