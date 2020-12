La rage

Pier Paolo Pasolini

Traduit de l’italien par Patrizia Atzei et Benoît Casas

Introduction de Roberto Chiesi

Postface de Jean-Patrice Courtois

Nous éd., coll. Now (Nouvelle édition)

128 p. — Paru en octobre 2020 — 14 euros — ISBN : 978-2-370840-86-8

La rage est un poème filmique en prose et en vers, un essai polémique mêlant radicalité et lyrisme. On y trouve le Pasolini le plus âpre et le plus clairvoyant. Traduit en français pour la première fois, La rage est le texte littéraire le plus explicitement politique de Pasolini. En interrogeant les événements et la société de son temps, avant l’avènement définitif de l’uniformisation, La rage éclaire aussi, d’une façon saisissante, notre temps.





La classe propriétaire de la richesse.

Parvenue à une telle familiarité avec la richesse,

qu’elle confond la nature et la richesse.



Si perdue dans le monde de la richesse

qu’elle confond l’histoire et la richesse.



Si touchée par la grâce de la richesse

qu’elle confond les lois et la richesse.



Si adoucie par la richesse

qu’elle attribue à Dieu l’idée de la richesse.

Pier Paolo Pasolini (Bologne, 1922 — Ostie, 1975), poète (Les cendres de Gramsci, Poésie en forme de rose), romancier (Pétrole), cinéaste (Théorème, L’évangile selon saint Matthieu). Aux éditions Nous : Je suis vivant (2001, 2011) et Saint Paul (2013).