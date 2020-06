Pascal Nouvel

Avant toutes choses

Enquête sur les discours d’origine

CNRS éditions

EAN : 9782271122520

Collection : CNRS Philosophie

Date de parution : 11/06/2020

Pagination : 432



Il n’est pas de société humaine qui n’ait soulevé la question de ses origines. Notre propre culture ne fait pas exception. Mieux : elle se singularise par la pluralité des discours d’origine qui y circulent. Véritable originologie, la présente enquête identifie quatre types de discours d’origine : les discours mythiques (comme la Genèse) ; les discours rationnels (de Thalès à Auguste Comte) ; les discours scientifiques (Big bang, origine de la vie, origine de l’homme, etc.) ; et, enfin, les discours phénoménologiques (qui mobilisent, dans le sillage de Husserl, la notion d’« originaire »). Sont ainsi examinées les diverses façons par lesquelles il nous est donné de parler de ce qui fût avant toutes choses. Thèse dans la thèse, il est montré que c’est la biologie qui a ouvert la voie à la physique pour l’élaboration de discours d’origine de type scientifique et non l’inverse. Pascal Nouvel invite ainsi le lecteur à l’analyse détaillée de ces discours et des rapports multiples, de légitimation ou de délégitimation, qu’ils entretiennent entre eux, y compris dans leurs dimensions éthiques, sociales et politiques.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

*

Pascal Nouvel, docteur en biologie et en philosophie, est professeur de philosophie à l’université de Tours. Il dirige le Centre d’éthique et de philosophie contemporaine. Il est l’auteur de nombreux essais consacrés aux rapports entre philosophie, sciences naturelles et sciences humaines, parmi lesquels L’art d’aimer la science, 2000 ; Le possible et les biotechnologies (avec Claude Debru), 2003 ; Histoire des amphétamines, 2009 ; La philosophie des sciences, 2011 ; et Axiomatique des sentiments, 2015.