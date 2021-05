Philippe Mary, Aurélie Pinto

Sociologie du cinéma

La Découverte

ISBN : 9782707144454

128 p.

10,00 €

PRÉSENTATION

Comment le cinéma français est-il structuré ? Comment analyser le regard des différentes catégories de spectateurs ? Comment se fabriquent collectivement les films ? Comment le cinéma parle-t-il du monde social ?

Ce livre s’interroge sur la polarisation du cinéma français entre cinéma commercial et cinéma d’auteur. Il analyse ensuite la consommation des films à travers l’étude de la fréquentation des salles, des pratiques de visionnage et des préférences des publics, sans oublier le rôle des intermédiaires, distributeurs et salles de cinéma. Il montre également les modalités concrètes de fabrication des films, de constitution des équipes et les rapports de force (en termes de statut, de genre, etc.) propres aux différents métiers (techniciens, réalisateurs, producteurs et acteurs, diffuseurs, administrateurs, etc.). Enfin, il s’intéresse aux relations entre cinéma et sociologie : dans quelle mesure peut-on considérer le cinéma comme un mode de connaissance du monde social ?

SOMMAIRE

Introduction

I - L’espace du cinéma français

L’émergence d’une structure dualiste

Naissance du cinéma et émergence d’un art

Le cinéma des professionnels

La révolution symbolique du cinéma d’auteur

Administration de la qualité

Réussite économique et reconnaissance artistique

La réussite économique

Encadré : La saga Astérix, des films « commerciaux » ?

La réussite symbolique

Encadré : Jean-Luc Godard, sociologie d’un « génie du cinéma »

L’espace de la création cinématographique

Pour une définition non essentialiste des pôles

Continuité des positions et possibilité de circulations

La distribution des ressources

Encadré : Une représentation graphique du cinéma français

La « politique » des auteurs

Les frontières du cinéma français : la télévision, Internet et l’international

Grand et petit écrans

Le « cinéma français » : une certaine vision du cinéma

II - Les publics du cinéma : lieux, goûts et pratiques

La différenciation des salles de cinéma

Labelliser la « qualité » : l’ajustement problématique des œuvres et des publics

Un « brouillage des frontières » ? Circuits, multiplexes et salles Art et Essai

Une dualisation croissante des lieux

Encadré : Le classement Art et Essai

Le travail des intermédiaires

La consommation des films. Qui va au cinéma ?

Segmentation sociale des publics des salles de cinéma

Encadré : Indicateurs utilisés par le CNC et sources sur les publics du cinéma

Le cinéma à la télévision

La stratification sociale des goûts. Qui aime quels films ?

Le modèle de la distinction : l’espace des préférences cinématographiques

Encadré : Le genre et les genres

Approches critiques

III - Travail et professions cinématographiques

Un milieu professionnel hiérarchisé et genré

Travail cinématographique et luttes de pouvoir

Encadré : Qui crée ? Droit d’auteur versus copyright

La population cinématographique

Les trois cercles du cinéma français

Le cinéma, un monde masculin ?

« Faire carrière » dans le cinéma

Recrutement social

Entrer dans le métier

Encadré : La Fémis, école du cinéma

Des investissements différés

« Survivre » au premier film

Une féminisation paradoxale

La fabrication d’un film : un processus social

Projets, équipes et appariements

Écriture et développement

Préparation et tournage

Mise en scène et actorat

Postproduction

Diffusion

Le gouvernement du cinéma

Administrer par missions et commissions

Le pouvoir cinématographique

IV - Le cinéma et le sens du réel social

Le regard sociologique des cinéastes

Filmer les milieux populaires : le social vu par les auteurs

Deux regards sociologiques et quelques représentations idéologiques

Encadré : Le Goût des autres : une sociologie cinématographique de la distinction

Les films comme enquêtes

La sociologie visuelle

L’analyse sociologique des films

Microcosme cinématographique et cosmologies culturelles

Encadré : Socioanalyse d’un mouvement de caméra : Rohmer et le travelling

L’analyse sociologique du sens du réel social

Désenchanter le cinéma ?

Encadré : Frederick Wiseman ne fait pas de sociologie

Conclusion