En mettant au jour la double correspondance que Marcel Drouin a entretenue avec Pierre Louÿs et Paul Valéry, cet ouvrage révèle ce professeur et écrivain qui fut le seul philosophe parmi les cofondateurs de La NRF. Pour autant, l’amitié qui lia ces trois hommes ne saurait être complète sans évoquer celui qui fut le camarade des débuts littéraires de Louÿs, l’ami de longue date de Valéry et le beau-frère de Drouin, André Gide, fréquemment convoqué au cours de ces lettres.

Cette correspondance témoigne de ce qui fait le quotidien de chacun, traversé par des lectures, des voyages, des questionnements sur le mariage et la paternité, mais aussi de ce qui anime le premier XXe siècle, l’affaire Dreyfus et la Première Guerre mondiale notamment. Les lettres échangées entre Marcel Drouin, Pierre Louÿs et Paul Valéry s’avèrent également riches de réflexions sur le processus créatif et d’encouragements à l’écriture, signes d’un soutien entre les trois amis écrivains, ainsi que d’une profonde admiration pour l’œuvre et l’esprit des uns et des autres.

Nicolas Drouin, longtemps professeur de lettres dans le secondaire, s’est attaché à classer, annoter et publier l’importante correspondance (1890-1943) de son grand-père Marcel Drouin, philosophe et critique littéraire, cofondateur de La NRF avec André Gide. Il a fait paraître en 2019 chez Gallimard la correspondance entre Marcel Drouin et son beau frère et ami, André Gide.

Pierre Masson, professeur émérite de l’Université de Nantes, est président de l’Association des amis d’André Gide. Outre diverses études, il a édité et dirigé les quatre derniers volumes des œuvres de Gide dans la Bibliothèque de la Pléiade, et a publié une dizaine de ses correspondances, dont plusieurs volumes aux Presses universitaires de Lyon où il dirige la collection « André Gide : textes et correspondances ».