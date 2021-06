Le marabout, la perruche et le singe

Un tour du monde animalier

Pierre LOTI

Alain QUELLA-VILLÉGER Postfacier

Actes Sud Littérature, coll. Un endroit où aller

Mars, 2021 — 336 p. — ISBN : 978-2-330-14515-6 — Prix indicatif : 21.80€

Un tour du monde animalier sur les traces de Pierre Loti, qui fut l’ami des animaux, leur frère, leur défenseur. Des textes rares où se mêlent la pitié, la colère, l’humour et qui donnent à lire un aspect méconnu et attachant de son œuvre.

Nous sont-elles très inférieures et lointaines, ces bêtes familières, ou bien terriblement voisines ? Est-il beaucoup plus épais que le nôtre, le voile de ténèbres qui leur masque la cause et le but des existences ?… Mais non, jamais, jamais il ne sera donné à aucun de nous de rien déchiffrer, dans ces petites têtes câlines, qui se font si amoureusement caresser, tenir et comme pétrir dans nos mains…P. L.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage:

"Loti a de beaux restes", par Maurice Mourier (en ligne le 12 juin 2021)

C’est une bonne idée que d’avoir composé cette anthologie de textes de Pierre Loti, et de ne l’avoir commentée que dans les cinquante pages finales. Cela permet au lecteur peu familier avec un écrivain éperdument « fin de siècle », plein d’afféteries impressionnistes et de mièvreries surannées, de recevoir d’emblée le choc direct et inattendu de textes réellement forts, en particulier le premier, où un aspirant imbécile fait un joli coup de fusil, au cap Horn, sur un jeune phoque facétieux, et le troisième, intitulé « Mes dernières chasses », tout vibrant encore d’une honte qui n’est pas du chiqué, celle d’avoir « assassiné » un singe enfant.