Prix Nobel de littérature en 1934, le sicilien Luigi Pirandello (1867-1936) a signé pas moins de quarante-deux pièces, sept romans et deux-cent quarante et une nouvelles, auxquels s’ajoutent sept recueils de poèmes et des essais copieux. Son théâtre sema la panique sur les scènes de l’époque par une déconstruction audacieuse du drame bourgeois; ses pièces phares (Six personnages en quête d’auteur, Ce soir on improvise ou Les Géants de la montagne) ont été montées par des monstres sacrés comme Ingmar Bergman ou Giorgio Strehler, ainsi que par le Living Theatre. Mais ces chefs-d'oeuvre ne doivent pas faire oublier la versatilité de sa production dramatique, où l'intelligence abstraite du "pirandellisme" cohabite avec une grande humanité et un regard percutant sur les crises de la modernité. "Mon travail est comme une fresque de Tiepolo, perpétuellement balayé par un vent fantasque", clamait-il.

Ce livre propose au lecteur contemporain de redécouvrir, par chapitres thématiques, la trajectoire de cet auteur troublant. Fasciste et cosmopolite, capable de tremper sa plume dans le vérisme du XIXe siècle et dans les audaces des avant-gardes, Pirandello ouvre la voie au féminisme, aux identités fluides et même aux questions de genre.



Pierre Lepori, né à Lugano, est poète, romancier et traducteur. Il travaille depuis vingt ans comme journaliste culturel pour la radio. Titulaire d’une licence en lettres de l’Université de Sienne et d’un doctorat en Theaterwissenschaft de l’Université de Berne, il s’est formé à la mise en scène à la Manufacture de Lausanne, où il dirige la Compagnie TT3.

