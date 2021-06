Pierre Legendre

L'Avant dernier des jours. Fragments de quasi mémoires

Ars Dogmatica, 2021

*

32 EUR

238 p.

ISBN: 978-2-491 356-01-9

*

Cet écrit accomplit un vœu : qu’à la tombée du jour je conquière de m’entendre avec le destin.

Ici, il ne s’agit pas du fardeau existentiel, mais de l’ardeur issue de mon lot originel : une passion de s’aventurer n’importe où, pour tâter du pourquoi ? qui fait se mouvoir la marée des générations humaines.

Je me suis donc laissé aller à la légèreté d’une libre association. Le temps n’efface rien, il refoule pour désencombrer le présent.



Séjours en Afrique, rencontre du Japon et quelques pas du côté des Amériques m’ont été une faveur. J’y ai conquis un regard d’étranger sur l’Occident. Ce livre résonne du fracas des enjeux traditionnels, religieux notamment, mis au placard en Europe de l’Ouest, ou bien il témoigne d’attitudes sociales et politiques jamais vues : la volonté d’ignorer cultivée comme un savoir.



Mosaïque de fragments, l’assemblage du texte trouve sa cohésion dans une succession de moments de dépaysement, d’avancées théoriques, de récits, où la fiction et la poésie tiennent leur rang, selon l’esprit cinématographique de ma démarche.



Et pour la méditation du lecteur, sollicité en visiteur d’icônes, je propose ici et là une œuvre de mon Musée imaginaire.



P. L.

