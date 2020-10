Paul Léautaud

Journal particulier - 1937

Édition de : Édith Silve

Mercure de France, coll. Bleue

Paru le 01/10/2020 — 240 p. — EAN : 9782715255074

Jeudi 18 février — À l’Acropole, de dix heures un quart à onze heures et demie. Elle soupe. Je prends un chocolat. Je la reconduis à sa porte. Propose un petit tour dans un coin de la gare, sans lumière, pour quelques baisers. Grand plaisir à la tenir dans mes bras. Je… J’ai des velléités de certaines petites choses. S’y refuse, par prudence. Je lui dis comme elle est déplaisante, en pareil cas.



Le Journal particulier de Paul Léautaud, qui constitue une branche annexe de son fameux journal littéraire, est parvenu jusqu’à nous grâce à Marie Dormoy, sa maîtresse. Chargée de dactylographier le monumental Journal, elle en a ôté et isolé les pages la concernant, trop explicitement érotiques et sexuelles. Elles constituent le Journal particulier, dont le Mercure a déjà publié les années 1933, 1935 et 1936.

En 1937, sur un coup de tête, Léautaud retire à sa maîtresse son statut de légataire universelle. Il se ressaisira bien vite et reconnaîtra que Marie Dormoy est bien celle qui protège à la fois l’homme, l’écrivain et son œuvre avec une infinie dévotion amoureuse…

Lire un extrait…

Voir le livre sur le site de l'éditeur…